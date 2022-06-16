أفضل خيارات الاستثمار المضادة للتضخم

د. ساهيتيا ك. شاتورفيدي محاسب قانوني (إنجلترا وويلز والهند) رئيس الحسابات والتمويل. أجمل انترناشونال الإمارات العربية المتحدة منظم سابق – IBPC دبي، رئيس اتحاد الأعمال العالمي (MENA)

(ملاحظة، وردت هذه الإجابات ردا على استفسار أريبيان بزنس قبيل إعلان المجلس الفيدرالي الأمريكي رفع اسعار الفائدة مما يشطب بعض خيارات الاستثمار الفعالة حاليا إزاء التضخم مثل الذهب والسلع وغيرها، ويقدم مكاسب للاستثمار بالسندات الحكوميةوالودائع- المحرر)

يشهد شهر يونيو الجاري ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات التضخم وتأثيره العالمي على أسواق رأس المال، ويثير ذلك حالة من عدم الاستقرار، قفز التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في 40 عامًا مع وصول مؤشر الأسعاء للمستهلك 9٪ (CPI)، وهو أعلى مستوى منذ بدء رصد أسعار المستهلك عام 1989.

وتجاوز التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية الاتجاه الصعودي، حيث ارتفع بنسبة 8.6٪ على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى جديد للدورة.

تعد هذه المعدلات الأكثر سخونة منذ عام 1981، تليها الهند الناشئة التي ارتفع التضخم إلى 7٪ في مجال التجزئة، وبالتالي، يجد المستثمرون صعوبة في تقييم الفرص الاستثمارية التي يمكن أن توفر لهم دليلًا ضد التضخم المتزايد والعوائد الأفضل.

على الرغم من عدم وجود مسار محدد مؤكد، إلا أن الاستراتيجيات يمكن أن تساعد في تقليل التأثير السلبي لارتفاع التضخم وتخطيط تكوين الثروة.

على سبيل المثال لا الحصر بعض الخيارات التي يقودها مبدأ المضاعفة، فإن العقارات هي خيار استثماري أثبت صلابته تاريخيًا وغالبًا ما تعمل أصول العقارات والاستثمارات فيه كتحوط ضد التضخم لإفادة مالكي العقارات في قيمة أصولهم الملموسة والإيجارات كدخل متكرر.

على المنصات الرقمية، تعد صناديق الاستثمار العقاري (REITs) فرصًا ناشئة للمستثمرين الصغار والمتوسطين للمشاركة في سوق العقارات التجارية.

من بين السلع، يعتبر الذهب رادعًا دائمًا ضد التضخم الذي شهد زيادة مستمرة في القيمة ويجعله أصلًا استثماريًا مثاليًا؛ فهو مدعوماً ماديًا ورقميًا بصناديق الذهب الاستثمارية المتداولة . اليوم لضمان الاستقرار المالي والأمن على المدى الطويل، يجب على المرء أن ينظر إلى ما وراء الودائع الثابتة التي يمكن أن تكون آمنة ولكنها ليست كافية للتغلب على التضخم الأعلى من أسعار الفائدة المصرفية. العملات الرقمية التي تديرها تقنية سلسلة الكتل متقلبة بشكل عام مع معنويات السوق للمستثمرين وطلبهم ولكن ليس لها تأثير مباشر للتضخم. على سبيل المثال، يتم تحديد عرض Bit Coin عند 21 مليون قطعة نقدية، وبالتالي فإن الطلب على العملات المعدنية هو عامل نسبي يؤدي إلى زيادة الأسعار أكثر من أي تضخم، وبالتالي يمكن استخدامها كتحوط ضد التضخم. اعتمادًا على القدرة الشرائية لتوفير أموالك لفترة طويلة من الزمن، يمكن للصناديق الإسلامية مثل الصكوك والمشتقات التقليدية المدعومة بصناديق ومشتقات مشتركة أن تقدم عائدًا كبيرًا ويمكن أن تكون مفيدة للغاية في جعل مدخراتك مقاومة للتضخم .