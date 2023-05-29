أفضل المطاعم في جدة 2023

كشفت المجلة الدولية للسفر والضيافة تايم أوت عن قائمة أفضل المطاعم في جدة لعام 2023

سواء كنت ترغب في تناول وجبة هندية أو أوروبية رائعة ، أو تناول أشهى أطباق المائدة السعودية التقليدية، أو حتى وجبة فطور فاخرة ، أو البرغر الرائع ، فستتكتشف أن جدة تتمتع بتجربة مطاعم شاملة فعلا.

لكن ما هي المطاعم الأكثر إشراقًا في مدينة تزدحم بالنجوم؟ بعد عام كامل من المراجعة – كل ذلك بدون الكشف عن هوية القائمين على التقييم من محرري المجلة – جرى الكشف عن الفائزين بجوائز تايم أوت لأفضل مطاعم جدة للعام 2023. من خلال 15 فئة ، تم اختيار فائز واحد ومطعمين جديرين بالثناء من بين أفضل 10 مطاعم ، بالإضافة إلى أفضل مطعم للعام في ايم أوت ايم أوت. تقوم تايم أوت بتقييم المطاعم في مدن الشرق الأوسط منذ أكثر من 20 عامًا ، والآن يمثل عام 2023 أول جوائز مطاعم تايم أوت جدة ، المخصصة حصريًا لاكتشاف مطاعم جدة التي تستحق الثمن الذي كسبته بشق الأنفس والوقت الثمين. هل أنت مستعد للتذوق؟ تابع الفائزين هنا.