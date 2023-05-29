ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أفضل المطاعم في جدة 2023

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

كشفت المجلة الدولية للسفر والضيافة تايم أوت عن قائمة أفضل المطاعم في جدة لعام 2023

سواء كنت ترغب في تناول وجبة هندية أو أوروبية رائعة ، أو تناول أشهى أطباق المائدة السعودية التقليدية، أو حتى وجبة فطور فاخرة ، أو البرغر الرائع ، فستتكتشف أن جدة تتمتع بتجربة مطاعم شاملة فعلا.

لكن ما هي المطاعم الأكثر إشراقًا في مدينة تزدحم بالنجوم؟ بعد عام كامل من المراجعة – كل ذلك بدون الكشف عن هوية القائمين على التقييم من محرري المجلة – جرى الكشف عن الفائزين بجوائز تايم أوت لأفضل مطاعم جدة للعام 2023. من خلال 15 فئة ، تم اختيار فائز واحد ومطعمين جديرين بالثناء من بين أفضل 10 مطاعم ، بالإضافة إلى أفضل مطعم للعام في ايم أوت ايم أوت. تقوم تايم أوت بتقييم المطاعم في مدن الشرق الأوسط منذ أكثر من 20 عامًا ، والآن يمثل عام 2023 أول جوائز مطاعم تايم أوت جدة ، المخصصة حصريًا لاكتشاف مطاعم جدة التي تستحق الثمن الذي كسبته بشق الأنفس والوقت الثمين. هل أنت مستعد للتذوق؟ تابع الفائزين هنا.

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