أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بدء أعمال دراسة ومراجعة الأعمال الفنّية في البلدة القديمة ، التي تم اختيارها ضمن أفضل القرى السياحية في العالم للعام 2022م، وذلك من خلال إجراء أعمال الدراسة والترميم مع فريق الخبراء، بهدف الكشف عن تفاصيل ومعمار البلدة.

وتضمنت الدراسات اكتشاف جداريات بزخارف هندسية، وصوراً أخرى تبرز مجموعة متنوعة من عناصر الحياة اليومية، كالمساجد، والمنازل، والأسواق، والعديد من العناصر المادية التي تعبر عن القيمة الثقافية التي تختزلها تلك الصور والرسومات.

وتحوي البلدة القديمة، على النقوش المختلفة والتصاميم التي حوتها جدران المنازل، إضافةً إلى الألوان من مختلف الدلالات المتنوعة، وما كشفته الأبحاث التي أجرتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا حول عناصر وتفاصيل الفلكلور في مجتمع العلا.

ويذكر أن نتائج الدراسات تبين أن المنازل كانت تتميز بزخارف متطورة، بما في ذلك منازل واحة العلا الثقافية التي بناها الأهالي، وأصبحت اليوم ضمن نطاق التميز؛ لتكون البلدة القديمة ضمن أفضل القرى السياحية في العالم.