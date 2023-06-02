ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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أفخم منتجعات هيلتون في سيشل يقدم عرضاً لإقامة لا تنسى في عيد الأضحى

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

يمكن للراغبين بقضاء عطلة لا تنسى خلال عطلة عيد الأضحى، الاستمتاع بإجازة هادئة بين المياه الزرقاء والمساحات الخضراء في منتجع مانجو هاوس جزر سيشل، الذي يعد أحد المنتجعات المذهلة لمجموعة LXR للفنادق والمنتجعات، وفندق هيلتون في جزر سيشل.

ويوفر المنتجع إطلالات خلابة على خليج آنس سولي، كما يبرز تراث سيشل الأنيق في كل أرجائه. ويمكن للضيوف الاستمتاع بالعديد من الأنشطة بدءاً من الرحلات الاستكشافية والمشي لمسافات طويلة على طول الشاطئ المذهل، أو الاسترخاء في قارب بقاع زجاجي في جولة في الجزيرة، وانتهاءً بممارسة مختلف الرياضات المائية وأنشطة التعافي والاستشفاء.

تضمن إقامة العيد للضيوف أفضل ما في جزر سيشل، مع تجارب طهي استثنائية تشمل المأكولات الإيطالية الفاخرة في مطعم Muse، والأطباق اليابانية الأصيلة في مطعم Azido، أو تجربة الأطباق الشهية المستوحاة من الأجيال السابقة في مطعم Moutya.

ومع وجود أكثر من 41 غرفة، يتميز المنتجع بمجموعة من أماكن الإقامة التي تواجه جميعها الساحل البكر لخليج آنس أوكس بولز بلوز، للاستمتاع بمشاهدة الأمواج الزرقاء اللازوردية والرمال الحريرية.

يبدأ العرض من +2963 درهم إماراتي، ليضمن منتجع مانجو هاوس جزر سيشل عطلة مثالية لمن يبحث عن ملاذ رومانسي أو وجهة للاسترخاء والراحة، أو لممارسة الأنشطة المتنوعة متجاوزاً كل التوقعات.

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