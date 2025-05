أفاتار يتجاوز مليار دولار في أول أسبوعين

تجاوزت إيرادات الجزء الثاني من فيلم “أفاتار” (Avatar: The Way of Water) مليار دولار على شباك التذاكر في أول أسبوعين من عرضه، ليصبح سابع فيلم في التاريخ يبلغ هذا الرقم خلال الفترة نفسها.

وقالت شركة ” إكزبيتر ريليشنز” إن عائدات فيلم الخيال العلمي على شباتك التذاكر وصلت في أمريكا الشمالية إلى 440,5 مليون دولار، مقابل 957 مليون دولار في بقية العالم.

وتحتاج شركة “تونتيث سنتشري” المنتجة إلى ضعف هذا المبلغ لترد تكاليف إنتاجه وتبدأ مرحلة تحقيق الأرباح.

وبلغت إيرادات الجزء الأول من فيلم “أفاتار” رقماً قياسياً وصل إلى 2.9 مليار دولار، يليه فيلم ” Avengers: Endgame” في لائحة الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات عبر التاريخ، وفي ما يلي أصحاب المراكز الخمسة الأولى:

الترتيب اسم الفيلم إيرادات شباك التذاكر 1 Avatar 2.922.917.914 دولار 2 Avengers: Endgame 2.797.501.328 دولار 3 Titanic 2.187.535.296 دولار 4 Star Wars: The Force Awakens 2.068.223.624 دولار 5 Avengers: Infinity War 2.048.359.754 دولار