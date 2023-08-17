سامر باطر by سامر باطر

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أغنية مسيئة للمسلمين شاركها رئيس فرقة بي تي إس الكورية تستفز جمهوره

سامر باطر by سامر باطر

أثارت مشاركة رئيس فرقة بي تي إس الكورية BTS لأغنية مسيئة للإسلام… وجمهوره العربي، فيما أطلق مغرّدون على موقع “تويتر” عبر وسم (هاشتاغ) “نام- جون يسيء للإسلام” حملة لمقاطعة نجم فرقة BTS الكورية كيم نام- جون، بسبب مشاركته أغنية مسيئة للإسلام عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعاد Kim Nam-joon مشاركة أغنية Bad Religion للمغني الأميركي فرانك أوشن، عبر “ستوري” تطبيق “إنستغرام”، رغم تضمّنها عبارات تسخر من الدين الإسلامي وشعار “الله أكبر” وشعائر الصلاة، في حوار دار بين صاحب الأغنية وسائق سيارة أُجرة.

يُذكر أن كيم نام- جون شهير بلقب R M “أر إم” اختصاراً لعبارة Rap Monster “وحش الراب”، وقد قاد فرقة BTS خلال سنوات عدة، قبل أن يبدأ بإصدار الأعمال الغنائية المنفردة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...