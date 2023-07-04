أغنياء العالم يكسبون 852 مليار دولار في 6 أشهر

أضاف أغنى 500 شخص في العالم 852 مليار دولار إلى ثرواتهم في النصف الأول من عام 2023، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وحقق كل عضو في مؤشر بلومبيرج للمليارديرات ما متوسطه 14 مليون دولار يومياً على مدار الأشهر الستة الماضية، وفقًا للبيانات التي جمعتها “بلومبيرج”، ليكون أفضل نصف عام لأصحاب المليارات منذ النصف الثاني من عام 2020، عندما انتعش الاقتصاد من الركود الناجم عن تفشي وباء “كوفيد-19”.

وتزامنت المكاسب مع صعود أسواق الأسهم على نطاق واسع، حيث تجاهل المستثمرون آثار رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، والحرب المستمرة في أوكرانيا، والأزمة في البنوك الإقليمية. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 16% ومؤشر ناسداك 100 بنسبة 39% في النصف الأول من العام حيث عزز هوس المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا.

وجاء إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا” وأغنى شخص في العالم، على رأس قائمة أكبر محققي الأرباح، إذ أضاف 96.6 مليار دولار إلى صافي ثروته هذا العام حتى 30 حزيران / يونيو لتبلغ 233 مليار دولار، بينما أضاف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” 58.9 مليار دولار إلى ثروته البالغة 104 مليارات دولار.

وانخفض صافي ثروة غوتام أداني أكثر من غيره في فترة الستة أشهر، حيث خسر 60.2 مليار دولار. كما سجل أداني، رئيس مجلس إدارة “مجموعة أداني”، أكبر خسارة ليوم واحد لأي ملياردير، حيث خسر حوالي 20.8 مليار دولار في 27 كانون الثاني / يناير، بعد أن اتهمت شركة “هيندنبيرج للأبحاث” مجموعته بالاحتيال المحاسبي والتلاعب في الأسهم – وهو ادعاء نفاه أداني.