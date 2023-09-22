من هو أغنى «ملياردير عقارات» في العالم؟

احتل الملياردير الصيني لي كا شينج، صدارة أقطاب العقارات في العالم، و تتكون ثروته البالغة 28.4 مليار دولار، من حصص في شركات مساهمة تضم شركة التطوير العقاري، منها، “CK Asset” ومجموعة “CK Hutchison Holdings” ومقرها هونغ كونغ.

إضافة لشركة “Cenovus Energy” الكندية لإنتاج النفط والغاز، وشركة “Zoom Video”، كما يمتلك شركته عقارات في سنغافورة والمملكة المتحدة، و أصول للبنية التحتية والمرافق في أستراليا وألمانيا.

و وفقاً لمؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات، يلقب لي كا شينج البالغ من العمر 95 عاماً بـ”سوبر مان” بسبب براعته الاستثمارية، وتحوله من الفقر إلى الثراء، حيث حاز اللقب بعد أن تنبأ بدقة في عام 2007 بانفجار فقاعة سوق الأوراق المالية في الصين، وفي أوائل عام 2009، توقع بداية ارتفاع أسعار المساكن في هونغ كونغ.

بدأ الملياردير الصيني لي، الاستثمار بعد 10 سنوات من هروب عائلته من الصين، إلى هونغ كونغ، في عام 1940، وعمل كمتدرب في مصنع لإعالة أسرته الفقيرة، ثم أسس مصنعا لصناعة الزهور البلاستيكية في 1950 باسم “تشيونغ كونغ للبلاستيك” وكان عمره حينئذ 21 عاماً عبر مدخرات بقيمة 6500 دولار وقروض من أقاربه، أعقبها الانطلاق للاستثمار في العقارات وفقا لـ”تقارير عاجل”.

وتمددت أعماله بعد شراء حصة 22% في دار التجارة البريطانية هاتشيسون وامبوا، بأقل من نصف قيمتها الدفترية، وكانت تمتلك أرصفة وأحواض بناء السفن وعقارات ومتاجر بيع بالتجزئة في هونغ كونغ وقوانغدونغ، كما ساهم في توسيع أعمالها خارج هونغ كونغ لتتحول هاتشيسون إلى واحدة من أكبر شركتين مشغلتين للموانئ الخاصة في العالم.

في عام 2015، أكمل الملياردير أكبر عملية إعادة تنظيم لإمبراطورية شركته من خلال إنشاء “تشيونغ كونغ هولدينغ” التي تضم أصوله العقارية، و “CK Hutchison”، وتمتلك الموانئ وتجارة التجزئة والهواتف المحمولة. الشبكات، ثم نقل ثلث أصوله إلى مؤسسة لي كا شينغ الخيرية.

وواصل في توسيع إمبراطوريته، عبر الاستحواذات وتوسيع الأعمال، ليقرر عام 2018 الاستقالة من منصبه كرئيس لإمبراطوريته، ويسلم المسؤوليات إلى ابنه الأكبر فيكتور، بينما لا يزال يعمل مستشاراً كبيراً للمجموعة. جاء ذلك وفق ما نشر في العربية.