من أغنى مسلم في العالم حج إلى مكة المكرمة؟

أكدت صحيفة سعودية ليل أمس الأحد أن الملك مانسا موسى المسلم حاكم إمبراطورية مالي في غرب إفريقيا في القرن الرابع عشر يعد أغنى رجل في كل العصور وهو أغنى مسلم حج إلى المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية على مر التاريخ.

وقال الدكتور بكري معتوق عساس، في مقال بعنوان “رحلة حج مانسا موسى” ونشرته صحيفة “المدينة” المحلية إن جمع المؤرخين أجمعوا على أن أغنى أغنياء البشر على مدى العصور المؤرخة ليس بيل جيتس أو ورين بافيت أو عائلة روكافيليرز أو حتى روثتشايلد، بل ملك مُسلم من ملوك أفريقيا يسمى مانسا موسى الأول، يحكى أن ثروته تقارب 400 مليار دولار بمعيار وقتنا الحاضر.

وكان مانسا موسى المولود عام 1280م ملكاً لمملكة مالي وعاصمتها نياني في وسط غرب إفريقيا في الفترة (1312م – 1337م)، وكان عالماً إلى جانب حنكته السياسية.

وكانت مملكة مالي في حقبته مركزاً للازدهار والتجارة ومنارة للعلم في القارة الأفريقية، في الوقت الذي كانت أوروبا تغط في عصور الظلام.

وكانت (تمبكتو) في مالي حينها عاصمة التجارة الأفريقية وملتقى القوافل، وكانت أسواقها تشتهر بتجارة الذهب؛ وكانت حصة مالي منها تقارب الـ 50 بالمئة من إجمالي حجم سوق الذهب آنذاك، كما كانت أسواق مالي لها الحصة العظمى أيضاً من تجارة الملح؛ الذي كان من أغلى السلع في ذلك الوقت.

أدى كل هذا إلى نهضة حضارية وعلمية وإنسانية كبرى، ومن الشواهد على ذلك إنشاء مانسا موسى لجامعة (سان كوري) كمركز للعلم في أفريقيا ومسجد (جنجو يريبر) الشهير وكلاهما قائم إلى وقتنا الحاضر.. وقيل: “إنه كان يبني جامعاً كل جمعة”.

قام مانسا موسى برحلته التاريخية الشهيرة للحج سنة 1324م، ففي قافلة ملكية ضمت ما يقارب المئة بعير محملة بما يقارب 136 كيلوغراماً من الذهب لكل بعير و60 ألفاً من الحرس و12 ألفاً من العبيد جميعهم يحملون عصياً مصنوعة من الذهب.

بدأ رحلته للحج من عاصمته (نياني) متجهاً إلى مدينة ولاتا في موريتانيا ثم توات في الجزائر ومن ثم أكمل زيارة شهيرة إلى القاهرة استقبله فيها السلطان المملوكي الملك الناصر بحفاوة بالغة، حتى وصل إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، وأقام فيها المناسك وأغدق من الخيرات على أهالي تلك المدن التي زارها بإسهاب، لدرجة أن سعر الذهب بالعالم انخفض بسبب ما أُنفِقَ في رحلة الحج تلك، ولكثرة ما وزع الحاج مانسا موسى من ذهب على طول الرحلة، أدخل ذلك اقتصاد العالم أجمع في حالة من التضخم السريع.

وذكر المؤرخ العربي العمري أن مانسا موسى اضطر في نهاية رحلة الحج تلك للاقتراض لنفاد كمية الذهب التي كانت معه، مضيفاً -والكلام للعمري-، أنه وجد حين زار القاهرة بعد زيارة مانسا موسى باثني عشر عاماً أن القاهريين مازالوا يحكون عن تلك الزيارة، لما أغدق على فقرائهم ومحتاجيهم من ذهب وخيرات وصدقات.

وتوفي الملك مانسا موسى عام 1337م، بعد أن أصبحت عاصمته تمبكتو بجنوب غرب النيجر مركزاً لتجارة الذهب وتعليم الإسلام.

أغنى رجل في التاريخ

تناولت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير، قبل سنوات، شخصية الملك مانسا موسى، على أنه أغنى رجل عرف في التاريخ، وقالت في تقريرها إنه عندما يطرح سؤال من سيكون أول تريليونير في العالم؟ تأتي الإجابة شبه القاطعة بأنه سيكون اسماً له علاقة بتكنولوجيا المعلومات، ربما من أبل أو أمازون أو غوغل، ولكن هل سيكون السّباق لهذه الصفة هو الأغنى في التاريخ؟ بالقطع لا، لأن لقب الأغنى في التاريخ لم يحمله بيل غيتس أو وارين بافيت أو جيف بيزوس أو ستيف جوبز أو كارلوس سليم، أو غيرهم من أثرياء هذا الزمان.

وأضافت أنه وفقاً لموقع Website Celebrity Net Worth وبناءً على معلومات تاريخية واقتصادية، وبحساب التضخم الزمني، فإن الملك مانسا موسى المسلم حاكم إمبراطورية مالي في غرب إفريقيا في القرن الرابع عشر، يعد أغنى رجل في كل العصور.

وهناك حكام آخرون من العصور الوسطى والعصور القديمة ممن امتلكوا ثروات طائلة، لكن من الصعب تقدير حجم تلك الثروات.

ويُقدر آيان موريس، الباحث التاريخي بجامعة ستانفورد، ثروة الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر بنحو 4,6 تريليون دولار أمريكي، على الرغم أن موريس يقر بأن هذه التقديرات يجب أن تخضع للتشكيك أيضاً.

أما مانسا موسى فكان يمتلك كثير من الذهب بشكل جعل ثروته ببساطة تفوق الاستيعاب وبشكل يجعله أغنى شخص عرفه التاريخ.

وجاء في المركز الثاني بعد مانسا موسى في قائمة Website Celebrity Net Worth عائلة روتشيلد، ثم الثري الأمريكي جون روكفلر.

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من هو مانسا موسى؟

ولد مانسا موسى عام 1280 في مالي الحالية باسم، موسى كيتا، وتولى عرش مملكة مالينكي عام 1312 ليصبح، مانسا موسى، أي الملك موسى وذلك بعد وفاة سلفه أبو بكر الثاني، وكانت هذه المملكة قائمة على نهر النيجر في مالي بغرب إفريقيا.

وامتد ملك، مانسا موسى، عبر مساحات شاسعة من الأراضي ضمت موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا وبوركينافاسو ومالي والنيجر وتشاد ونيجيريا.

واحتوت الأراضي التابعة لمانسا موسى على موارد طبيعية متنوعة، خاصة مناجم الذهب حيث كان أكبر منتج للمعدن الثمين في العالم حينذاك، فضلاً عن الملح الذي سيطر على تجارته.

وفي العام 1324 قام موسى برحلة حج إلى الحجاز، ولكنه لم يكن بمفرده، فقد رافقه في الرحلة التي تمتد 4 آلاف ميل، قافلة من الجمال والخيول ضمت عشرات الآلاف من الجنود والعبيد، وكانت محملة بالذهب والحرير.

ويقول مؤرخون إنه خلال مروره بمصر، قدم هدايا وعطايا من الذهب خفضت من قيمته، وأدت إلى حدوث تضخم لدرجة أن الأمر تطلب 12 عاماً ليعود الوضع الاقتصادي إلى طبيعته في مصر.

وحظيت مدينة تمبكتو في مالي حالياً، بأهمية كبيرة لدى موسى، حيث استخدم ثروته في بناء المدارس والجامعات والمكتبات والمساجد هناك، خاصة مسجد جينجريبر الذي ما زال قائماً حتى الآن، وقد استعان بالعديد من المهندسين من الأندلس ومصر لتحقيق ذلك.

وفي العام 1337 بعد 25 عاماً من توليه العرش توفي مانسا موسى وخلفه ابنه ماغان الأول الذي بدأ في عهده اضمحلال الدولة التي شهدت حروباً أهلية عديدة، وانهارت تماماً بعد ذلك بنحو 60 عاماً.

وذكر كثير من المؤرخين والرحالة العرب مانسا موسى في كتبهم، ومن بينهم ابن خلدون، وابن بطوطة، والعمري.