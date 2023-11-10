أغلى 10 لاعبين في مانشستر سيتي.. هالاند يتصدر ودي بروين يتراجع

تزداد القيمة السوقية للاعبي مانشستر سيتي بشكل مستمر منذ تولي الإسباني بيب غوارديولا مهمة تدريب الفريق وتطوير أداء أغلب اللاعبين، ما أسفر عن تحقيق كل البطولات التي شارك بها حتى الآن.

حقق غوارديولا 15 بطولة مع النادي الإنجليزي، بما في ذلك خمس بطولات في للدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا التي تحققت للمرة الأولى.

ونشر موقع Teamtalk ، قائمة أغلى 10 لاعبين في مانشستر سيتي في موسم 2023/24، والتي شهدت بعض المفاجآت مثل تراجع البلجيكي كيفين دي بروين الذي بات يتعرض للكثير من الإصابات وقلت دقائق مشاركته مع الفريق السماوي.

وتصدر القائمة هالاند الذي تعاقد مع السيتي في صيف عام 2022 بعد تفعيل بند الشرط الجزائي البالغ 60 مليون يورو في عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وسجل النرويغي 52 هدفا في 53 مباراة في موسم أول رائع، بما في ذلك 36 هدفا خلال 35 مباراة فقط خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أغلى 10 لاعبين في مانشستر سيتي

المركز العاشر: جيريمي دوكو – 60 مليون يورو

انضم دوكو إلى سيتي من رين في صفقة بقيمة 60 مليون يورو في صيف عام 2023 ووقع على عقد لمدة خمس سنوات.

قدم الجناح البالغ من العمر 21 عاما بداية رائعة لمسيرته مع سيتي وقد جعلت قدراته الرائعة في المراوغة منه لاعبا مفضلا لدى الجماهير في الاتحاد.

وقال جوارديولا عن اللاعب: “فوجئنا بما يقدمه دوكو، إنه يقرأ كل حركة في الملعب، ولديه حساسية التهديف، نحن نتحدث دائما عن ذلك لمحاولة المراوغة والذهاب لأن من الصعب العثور على لاعب اليوم لديه القدرة على المراوغة في المساحات الضيقة”.

المركز التاسع: كيفن دي بروين – 70 مليون يورو

منذ انضمامه إلى سيتي من فولفسبورج في صفقة بقيمة 76 مليون يورو في عام 2015، رسخ دي بروين نفسه كأحد أفضل اللاعبين في العالم خاصة في مركز لاعب الوسط المهاجم.

فاز البلجيكي بالعديد من الجوائز الفردية، بما في ذلك جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمي 2019/20 و 2021/22.

لكن قيمة لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما والذي ينتهي عقده في عام 2025، في السوق انخفضت بشكل مفاجئ لتبلغ 70 مليون يورو بسبب تقدمه في العمر.

المركز الثامن: جاك غريليش – 75 مليون يورو

أصبح غريليش أغلى صفقة في تاريخ السيتي، حيث انضم إلى النادي في عام 2021 بعد تفعيل الشرط الجزائي البالغ 117.5 مليون يورو في عقده مع أستون فيلا.

وبعد أن لعب دورا ثانويا في موسمه الأول بملعب الاتحاد، استعاد اللاعب أفضل مستوياته في موسم 2022/23 وساعد سيتي على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما يواجه الآن منافسة حقيقية على مركز الجناح الأيسر حيث قدم جيريمي دوكو بداية رائعة لموسم 2023/24.

المركز السابع: جوليان ألفاريز – 80 مليون يورو

حقق سيتي نجاحا مثيرا في يناير 2022 عندما وقع مع ألفاريز من ريفر بليت مقابل 21.4 مليون يورو فقط.

لقد ذهب من قوة إلى قوة في قميص سيتي وقد تضاعفت قيمته السوقية أربع مرات في العامين الماضيين، من 20 مليون يورو إلى 80 مليون يورو.

اللاعب البالغ من العمر 23 عاما كان أيضا جزءا رئيسيا من منتخب الأرجنتين الذي فاز بكأس العالم 2022، وسجل أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة في مونديال قطر.

وجذبت عروض المهاجم الأرجنتيني الرائعة اهتمام ريال مدريد، الذي يقال إنه على استعداد لدفع 100 مليون يورو مقابل المهاجم متعدد المهام.

المركز السادس: برناردو سيلفا – 80 مليون يورو

انضم سيلفا إلى السيتي قادما من موناكو في صفقة بلغت 50 مليون يورو في صيف 2017 وكان جزءا لا يتجزأ من نجاحهم تحت قيادة غوارديولا، حيث ساعدهم على الفوز بـ 14 لقبا.

وقال المدرب: “يمكنني البقاء هنا والتحدث لمدة 10 دقائق حول ما يعنيه برناردو سيلفا بالنسبة لي وللفريق، إنه لاعب عالي الجودة في جميع الجوانب، ويتمتع بالذكاء ، يفهم كل شيء في الملعب، نحن نحبه.”

وأضاف بيب: “المشكلة هي أنه لا يملك سيارات فخمة، وربما لا يرتدي ملابس بأسلوب رفيع المستوى، إنه متواضع والجميع يحبه في غرفة تبديل الملابس، كنا محظوظين لأنه لم يغادرنا، إنه لاعب لا يمكن الاستغناء عنه.”

لكن الدولي البرتغالي لديه بند فسخ في عقده قيمته 58 مليون يورو، وقد تم ربطه ارتباطا وثيقا ببرشلونة وباريس سان جيرمان.

المركز الخامس: يوسكو جفارديول – 80 مليون يورو

تألق جفارديول في صفوف لايبزيغ في الدوري الألماني وجذب انتباه أكبر الأندية الأوروبية، بما في ذلك سيتي وليفربول وتشيلسي وريال مدريد.

لكن فريق غوارديولا فاز بالسباق للحصول على توقيعه في الصيف بعد موافقته على دفع 90 مليون يورو، مما جعله ثاني أغلى مدافع في كل العصور.

فاز اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، والذي يمكنه اللعب في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيسر، بكأس السوبر الأوروبي في أول ظهور له مع سيتي ونجح في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

المركز الرابع: روبن دياز – 80 مليون يورو

بعد أن فاته لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019/20 ، عزز السيتي خياراتهم الدفاعية بالتعاقد مع دياز من بنفيكا في صفقة بلغت 71.6 مليون يورو.

ترك المدافع الأوسط تأثيرا فوريا في مانشستر وتم تسميته لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز ومدافع العام من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في موسم 2020/21.

ساعدت عروضه أيضا السيتي على الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة ، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

المركز الثالث: رودري – 100 مليون يورو

حدد سيتي رودري كخليفة طويل الأمد لفيرناندينيو وقام بتفعيل بند الشرط الجزائي البالغ 70 مليون يورو في عقده مع أتلتيكو مدريد في عام 2019.

كافح اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في البداية للتكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه أثبت نفسه منذ ذلك الحين كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي في العالم.

وقال غاري نيفيل لشبكة سكاي سبورتس: “إنه مذهل، أود أن أقول إنه كان أهم لاعب في مان سيتي على مدار الأشهر الـ 12 إلى 18 الماضية.”

المركز الثاني: فيل فودين – 110 مليون يورو

ظهر فودين لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2017 وتطور ليصبح أحد أكثر المواهب إثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن كان ناشئا في أكاديمية مانشستر سيتي.

حقق اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بالفعل مجموعة رائعة من الألقاب، حيث فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأسين الاتحاد الإنجليزي وأربعة كؤوس دوري، وأبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وجائزتين PFA لأفضل لاعب شاب في العام بإنجلترا.

يُنظر إليه على أنه خليفة دي بروين في مانشستر سيتي، وتبلغ قيمته حاليا 110 ملايين يورو، على الرغم من أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر أكثر من ذلك بكثير لإقناعه بالرحيل عن ملعب الاتحاد.

المركز الأول: إرلينج هالاند – 180 مليون يورو

تعاقد سيتي مع هالاند في صيف عام 2022 بعد تفعيل بند الشرط الجزائي البالغ 60 مليون يورو في عقده مع بوروسيا دورتموند.

سجل 52 هدفا في 53 مباراة في موسم أول رائع، بما في ذلك 36 هدفا قياسيا من 35 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

احتل المهاجم البالغ من العمر 23 عاما المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية 2023 وهو حاليا اللاعب الأكثر قيمة في العالم.