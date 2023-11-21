هل سبق لك أن تساءلت كيف ستكون أغلى سيارات في العالم 2023؟ حسنًا تم هذا التصنيف الذي ضم من أول سيارة Rolls-Royce Boat Tail الفاخرة إلى سيارة Pagani Huayra Roadster BC المذهلة.

نحن على وشك أن نأخذك في هذا التقرير في رحلة لاكتشاف أغلى 10 سيارات في العالم.

ما هي أغلى سيارات في العالم 2023؟

عندما يتعلق الأمر بالفخامة، تبرز بعض السيارات فوق البقية، تجسد هذه السيارات الاستثنائية قمة هندسة السيارات وحرفيتها، إذا كان لديك اهتمام بالسيارات وتحب التعرف على أغلاها، فإليك أغلى 10 سيارات في العالم في عام 2023:

رولز رويس بووت تأتي في المرتبة الأولي لأغلى سيارات في

رولز رويس بووت تأتي في المرتبة الأولي لأغلى سيارات في

تُعرف سيارة Rolls-Royce Boat Tail بأنها أغلى سيارة جديدة تم تصنيعها على الإطلاق، حيث تشتهر رولز رويس بسياراتها الفاخرة، ويظهر شكل Boat Tail الجديد بمظهر رائع.

تعد Boat Tail خليفة Sweptail الرائعة الذي تم إنتاجها في عام 2017، وبلغ سعر Sweptail 12.8 مليون دولار ولم يتم الكشف عن سعر Boat Tail حتى الآن، ولكن الشائعات تشير إلى أن سعرها قد يصل إلى 28 مليون دولار.

الجزء الخارجي من Boat Tail مصمم بلونين، وهو ما يميزه عن العديد من السيارات، والتشطيب فاخر، ويأتي الداخل مع جناح استضافة يحتوي على مظلة شمسية مدمجة وثلاجة للشمبانيا.

سيارة بوجاتي فيوتشر نيور تأتي في المرتبة الثانية لأغلى سيارات في العالم

تم تصميم سيارة بوجاتي La Voiture Noire بمحرك W16 رباعي التوربو سعة ٨ لتر وتولد قوة تصل إلى 1479 حصانًا و1600 نيوتن متر من عزم الدوران، قد يصعب تصديق ذلك ولكن هذه السيارة مصممة بستة مخارج للعادم.

تم تصميم السيارة الجديدة الفاخرة La Voiture Noire بعجلات فريدة وواجهة مخصصة، وتحمل الشارة في الإضاءة الخلفية لتعريف العلامة التجارية ولتجعلها واضحة كسيارة بوجاتي.

تعتبر La Voiture Noire تكريمًا لتاريخ بوجاتي الأسطوري، وتمثل الرفاهية والأناقة وتجلب السرعة والجمال والتكنولوجيا، وهي ليست أقل من أيقونة، يبلغ سعر هذه السيارة السوداء الكاملة 18.7 مليون دولار

بوجاتي تأتي في المرتبة الثانية لأغلى سيارات في العالم

تعتبر سيارة Centodieci نادرة حقًا، وظهرت للمرة الأولى من قبل Buggati في أسبوع سيارات ,Pebble Beach وتستند Centodieci إلى التقليد الممتد لـ Bugatti لأكثر من 110 أعوام في التصميم والأداء الممتاز، مع تكريم التراث الحديث للعلامة التجارية.

بفضل أدائها المثير وتصميمها الرائد، تتحدى Centodieci المستوحاة من النموذج التاريخي، جميع حدود الإبداع، حيث تدخل Centodieci، بهيئتها الحديثة من الشكل الكلاسيكي ومحرك W16 الشهير إلى الألفية الجديدة بأناقة رفيعة.

تم إنتاج 10 وحدات فقط من هذه السيارة، وتتميز السيارات العشر ذات الإصدار المحدود بأناقتها الفائقة وجمالها الهندسي، مما يحول Centodieci إلى عمل فني حقيقي، تعتبر السيارة واحدة من أكثر السيارات تميزًا على الإطلاق وتكلف حوالي 9 ملايين دولار.

سيارة مرسيدس مايباخ إكسيليرو في المرتبة الثالثة لأغلى سيارات في العالم

تعتبر سيارة مرسيدس مايباخ إكسيليرو بين الأناقة والقوة، وهي سيارة فاخرة مصممة حسب الطلب، تم إنشاء Exelero في عام 2004 من قبل شركة Fulda، وهو فرع ألماني لشركة Goodyear، لاختبار إطاراتها الجديدة.

قامت مرسيدس ببناء Exelero على إطار Maybach وتجهيزها بنفس محرك V12 مزدوج التوربو الذي يولد قوة تصل إلى 690 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1020 نيوتن متر.

تم تصميم هذه السيارة الخارقة بعناية وبأقصى درجات الدقة لمنع الضغط الهوائي، ونتيجة لذلك ستكون قادرة على تحقيق أدائها بأكبر قدر من الفعالية والكفاءة، تزن سيارة مرسيدس بنز مايباخ إكسيليرو 2660 كجم وتعد من السيارات الكبيرة القوية.

وتصل سرعتها القصوى إلى 351 كم/ساعة، مما يجعلها أكثر سرعة من السيارات العادية، تتسارع سيارة مرسيدس مايباخ إكسيليرو من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.4 ثوان فقط، وتبلغ تكلفة هذه السيارة الخارقة تصل إلى 8 ملايين دولار، ولكنها تباع اليوم بأكثر من 10 ملايين دولار.

سيارة بوجاتي ديفو في المرتبة الرابعة لأغلى سيارات في العالم

سيارة بوجاتي ديفو هي المفضلة بين الموظفين من بين السيارات الجديدة التي أطلقها بوجاتي، حيث تتمتع ديفو بالعديد من المزايا التي تبرر النفقات الإضافية، على الرغم من أنها تشترك بكثير من الأشياء مع شيرون التي تكلف أقل، إلا أن وزن ديفو ينقص عن شيرون بمقدار 77 رطلًا من خلال إضافة عجلات خفيفة ومبرد داخلي من ألياف الكربون وإزالة بعض العوازل الصوتية.

رغم أنها تمتلك نفس القوة 1500 حصان (1119 كيلووات) مثل شيرون، إلا أن ديفو تتمتع بنظام ديناميكي هوائي يجعلها أسرع بـ 8 ثواني على حلبة ناردو، تم إنتاج 40 نسخة فقط من السيارة، وتصل تكلفة كل واحدة منها إلى 5.8 ملايين دولار.

سيارة كوينيجسيج تريفيتا في المرتبة الخامسة لأغلى سيارات في العالم

سيارة كوينيجسيج CCXR تريفيتا هي سيارة مشهورة عالميًا بفضل هيكلها المصنوع من الكربون المرئي، وقبل ظهور تريفيتا لم يكن هناك سوى الكربون الأسود المتاح لمصنعي السيارات، ولكن من أجل تريفيتا قامت كوينيجسيج بتطوير حل فريد من نوعه يتيح تحويل الكربون الأسود إلى اللون الأبيض الفضي اللامع.

عندما تشرق الشمس على تريفيتا، تلمع كأنها مرصعة بملايين الأحجار الكريمة، تم تجهيز تريفيتا بجناح خلفي من الكربون، ونظام عادم إنكونيل، ومكابح من السيراميك الكربوني، ومجموعة من المزايا الأخرى.

كان من المخطط أن تكون تريفيتا طرازًا محدودًا من ثلاث نسخ، ولكن بسبب صعوبة إنتاج الكربون الأبيض، تم تقليص العدد إلى نسختين فقط، ويبلغ سعر هذا الطراز المحدود 4.8 ملايين دولار.

لامبورجيني فينينو

بفضل تصميمها القوي والمميز تعد لامبورجيني فينينو سيارة لافتة للنظر حقًا، مع إنتاج محدود بتسع وحدات فقط، تجذب هذه السيارة الخارقة الانتباه أينما ذهبت.

لامبورغيني فينينو تم تصنيعها للاحتفال بلامبورغيني بالذكرى الخمسين لتأسيسها، وهي تمثل السيارة الرياضية الفائقة التي تتجاوز الحدود في عالم السباقات، تم إنتاج 14 نسخة فقط من فينينو بناءً على أفينتادور.

يبلغ سعر كل نسخة حوالي 4.5 مليون دولار، وبناءً على الميزات المختارة، تأتي فينينو في إصدارين، الكوبيه والمكشوفة، تم تجهيز فينينو بمحرك أكثر قوة من أفينتادور V12، وتتميز بسرعة هائلة وأداء استثنائي، إنها أغلى سيارة لامبورغيني على الإطلاق.

لامبورجيني فينينو شيرون

لفتت لامبورجيني فينينو انتباه محبي السيارات بأكملهم عندما أعلنت أنها تمكنت نسخة خاصة من السيارة شيرون من تحقيق سرعة تتجاوز 300 ميل في الساعة، تعتبر سوبر سبورت 300+ نسخة قانونية للقيادة على الطرقات العامة من نفس السيارة المبنية للاحتفال بهذا الإنجاز.

تعد سوبر سبورت 300+ التي ستنتج بعدد محدود يصل إلى 30 وحدة فقط، نسخة مثيرة من شيرون، مزودة بتصميم هوائي وهيكل هندسي رائع، وعلى الرغم من الاسم، تقيد بوجاتي السرعة القصوى لكل سيارة في 277 ميل في الساعة فقط.

تم تطوير هيكل سيارة شيرون سوبر سبورت 300+ وتصميمه الديناميكي لتحقيق سرعات عالية جدًا، وتم تحسين الأداء والثبات من خلال توازن مثالي بين الثبات الهوائي والقوة المنخفضة، ويصل سعر هذه السيارة الرياضية المدهشة يبلغ 3.9 مليون دولار.

لامبورجيني سيان

لا تعد لامبورجيني سيان مجرد سيارة خارقة مذهلة من الناحية البصرية؛ إلا أنها تعتبر أول خيار إنتاج كهربائي للعلامة التجارية، رغم أنها مبنية على أفينتادور SVJ، تحتوي سيان على نظام هجين خفيف بقوّة 48 فولت، بالإضافة إلى محرّك V12 سعة 6.5 لتر من سيغنتوريو SVJ إجمالي قوّة النظام تصل إلى 819 حصان (611 كيلوواط)، مما يجعلها أقوى سيارة لامبورغيني على الإطلاق.

تم تصنيع 63 نموذجًا فقط من سيان، كما هو موضّح على الملصقات الـ 63 الموجودة على جناح السيارة، كل واحدة منها ستكون أغلى بكثير من سيارة أفينتادور SVJ، والتي تكلّف 3.6 مليون دولار.

رودستر باجاني هوايرا بي سي

تم الكشف عن رودستر باجاني هوايرا بي سي، وهي سيارة رياضية قوية بقوة 800 حصان (597 كيلوواط) و774 رطل-قدم من عزم الدوران، تم تطوير هذه النسخة الخاصة للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، ومن المدهش أن باجاني زادت قوّة الرودستر بنسبة 50% عن شقيقتها الكوبيه، وذلك بفضل المحرّك التوربو مزدوج الشاحن V12 بسعة 6.0 لتر من أي إم جي.

سيشعر المالكون بالراحة عندما يعلمون أن سياراتهم نادرة للغاية، بالإضافة إلى السعادة التي سيشعرون بها عند سماع صوت المحرّك الرائع على الطريق دون وجود سقف، تصنّع باجاني فقط 40 نسخة من هذه السيارة، ويبلغ سعر كلٍ منها 3.5 مليون دولار.