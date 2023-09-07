سجلت لوحة سيارة طرحت في مزاد لوزارة الداخلية السعودية أغلى رقم في مزادات منصة الداخلية “أبشر”والتي تخطت رقما قياسيا.

حملت تلك اللوحة الرقم “وو_99” محطمة سعرا قياسي كثاني أغلى لوحة في السعودية، حيث أغلق المزاد على منصة “أبشر” عندما بيعت 4,010,000 مليون ريال، وكانت اللوحة الأولى التي جاءت بالمركز الأول كأغلى سعر خلال هذا العام قبل 6 أشهر مسجلة أكثر من 4.1 مليون ريال، وكانت تحمل الرمز“ط 1”.

المزاد الذي جرى إطلاقه على منصة “أبشر” التابع لوزارة الداخلية السعودية لبيع اللوحات المميزة، يمكن الراغبين في الاشتراك في هذا النوع من المزادات من خلال التسجيل عبر منصة أبشر الإلكترونية والحصول على كلمة مرور لتسجيل الدخول، والتأكد من سداد رسوم اشتراك المزاد الإلكتروني وذلك عن طريق خدمة الدفع الإلكترونية المتاحة عبر “أبشر”.

كما يُسمح لمن لم يتم سداد المخالفات المرورية بالاشتراك في المزاد، كما أنه يمكن استرداد كامل قيمة رسوم المزاد التي دفعها المشتركون.

تعرّف على اللوحات المطروحة في #مزاد_اللوحات_الإلكتروني⁩ عبر منصة أبشر.

واحصل على لوحة مركبتك المميّزة بكل سهولة



⚠️ينتهي المزاد يوم الخميس الساعة 10م⚠️ https://t.co/4GavhdJMzR pic.twitter.com/qn0uHk31gY — أبشر (@Absher) September 6, 2023



