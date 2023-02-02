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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أغلى شقة في دبي كم يبلغ ثمنها؟

أطلقت شركة مراس التابعة لدبي القابضة في أواخر 2022 مشروع المبنى السكني الفاخر بولغري لايتهاوس في جزيرة جميرا باي ويضم مجموعة من الشقق فائقة الفخامة وسجل مبيعات بأرقام قياسية

بيعت أغلى شقة مقابل 410 ملايين درهم في منارة بولغري، جزيرة جميرا باي لتصبح أغلى شقة يتم بيعها على الإطلاق في إمارة دبي

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بيعت أغلى شقة مقابل 410 ملايين درهم في منارة بولغري

سجل مشروع بولغري لايتهاوس Bulgari Lighthouse في جزيرة جميرا باي في دبي اليوم الخميس بيع أغلى شقة في دبي بقيمة 410 مليون درهم (111.7) مليون دولار وذلك بحسب منصة الأبحاث والبيانات العقارية بروبرتي مونيتور (Property Monitor).

وتمتد الشقة الفاخرة على مساحة بناء تصل إلى 39 ألف قدم مربع وتضم 9 غرف بحسب موقع المصدر العقاري. وكانت شركة مراس للتطوير العقاري التابعة لمجوعة دبي القابضة قد أطلقت في، نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مشروع المبنى السكني الفاخر بولغري لايتهاوس، ويقع المبنى في جزيرة جميرا باي، ويضم مجموعة من الشقق فائقة الفخامة وسجل مبيعات بأرقام قياسية منذ إطلاق المبيعات.

وكان 2022 قد شهد بيع أغلى شقة في دبي بقيمة ناهزت 163 مليون درهم وذلك في منتجع ومساكن أتلانتس ذا رويال الفاخر في نخلة جميرا، كما تم طرح شقة للبيع بقيمة 250 مليون درهم في مشروع بالم فلاور Palm flower الجديد الذي تطوره شركة الباغو العقارية Alpago Properties والذي يقع أيضاً في نخلة جميرا.

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