أعلى 10 لاعبين أجراً أسبوعياً بدوري المحترفين السعودي “روشن”.. رونالدو يتصدر

استطاع دوري المحترفين السعودي “روشن” استقطاب نجوم كرة القدم من القارة الأوروبية خلال الصيف الماضي.

وقدمت أكبر أربعة فرق في دوري المحترفين السعودي وهي النصر، الهلال، الاتحاد والأهلي أعلى العقود أجراً للاعبين.

وكشف موقع teamtalk، عن 10 لاعبين في دوري المحترفين السعودي بأعلى أجر أسبوعي.

وقال الموقع، إن جميع الأرقام المذكورة لا تشمل مجموعة المكافآت التي يتم تضمينها في التفاصيل الدقيقة لكل عقد.

قائمة أعلى 10 لاعبين أجراً أسبوعياً بدوري روشن



المركز العاشر:

ألكسندر ميتروفيتش – 418,066 جنيها إسترلينيا

قرر ميتروفيتش مغادرة فولهام في الصيف وأجبر على الانتقال إلى الهلال بقيمة 46 مليون جنيه إسترليني ، الذي وافق على دفع 418،066 جنيها إسترلينيا في الأسبوع.

تمتع المهاجم البالغ من العمر 29 عاما ببداية قوية للحياة في الشرق الأوسط ، حيث سجل تسعة أهداف في أول 10 مباريات له في دوري المحترفين السعودي.

المركز التاسع:

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – 418,066 جنيها إسترلينيا

إلى جانب ميتروفيتش ، تعاقد الهلال أيضا مع لاعب صربي دولي آخر في الصيف بعد أن دفع لاتسيو 34 مليون جنيه إسترليني لميلينكوفيتش سافيتش.

كان لاعب خط الوسط مرتبطا بيوفنتوس وإنتر ومجموعة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ، لكنه قرر الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

وضع القلم على الورق في عقد مدته ثلاث سنوات وضاعف أجره بأكثر من أربعة أضعاف ، من 99,312 جنيها إسترلينيا في الأسبوع في روما إلى 418,066 جنيها إسترلينيا في الأسبوع في الرياض.

أقام اللاعب البالغ من العمر 28 عاما شراكة رائعة في خط الوسط مع قائد الذئاب السابق روبن نيفيز والهلال حاليا في صدارة دوري المحترفين السعودي.

المركز الثامن:

نجولو كانتي – 418,066 جنيها إسترلينيا

استمتع كانتي بمسيرة مليئة بالألقاب في تشيلسي ، حيث فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية FIFA وكأس السوبر الأوروبي.

على الرغم من حصوله على عقد جديد في ستامفورد بريدج ، فقد انضم إلى حامل لقب دوري المحترفين السعودي الاتحاد في انتقال مجاني في الصيف.

يتقاضى لاعب خط الوسط الفائز بكأس العالم 418،066 جنيها إسترلينيا في الأسبوع ، وقد استخدم بالفعل بعض هذه الأموال لشراء فريق رويال إكسلسيور فيرتون البلجيكي من الدرجة الثالثة.

لقد تمكن من وضع مشاكل إصابته وراءه هذا الموسم وهو حاضر دائما في فريق نونو إسبيريتو سانتو.

المركز السابع:

كاليدو كوليبالي – 580,276 جنيها إسترلينيا

أمضى كوليبالي موسما واحدا فقط في تشيلسي قبل أن يحزم حقائبه وينضم إلى الهلال في صفقة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2023.

وقع قلب الدفاع البالغ من العمر 32 عاما عقدا لمدة ثلاث سنوات ويحصل على 580،276 جنيها إسترلينيا في الأسبوع ، مما يجعله المدافع الأعلى أجرا في العالم.

المركز السادس:

ساديو ماني – 668,906 جنيه إسترليني

بعد موسم صعب في بايرن ميونيخ في 2022/23 ، غادر ماني بافاريا وقبل عرضا مربحا من النصر.

لديه راتب أسبوعي قدره 668،906 جنيه إسترليني في المملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يكسب حوالي 139.1 مليون جنيه إسترليني على مدار صفقة مدتها أربع سنوات.

الجناح البالغ من العمر 31 عاما ، الذي يتبرع بالكثير من المال لأسباب جيدة ، سار على خطى كانتي واشترى نادي بورجيه فوت 18 الفرنسي من الدرجة الرابعة.

كما أعاد اكتشاف أفضل مستوياته على أرض الملعب، حيث سجل ستة أهداف وصنع هدفين في أول 11 مباراة له في الدوري السعودي للمحترفين.

المركز الخامس:

جوردان هندرسون – 668,906 جنيه إسترليني

أسدل هندرسون الستار على مسيرته مع ليفربول التي استمرت 12 عاما في الصيف وانضم إلى الاتفاق الذي يديره ستيفن جيرارد.

يكسب اللاعب الإنجليزي الدولي 668،906 جنيها إسترلينيا أسبوعيا في المملكة العربية السعودية ، لكنه يصر على أن هناك ما وراء قراره أكثر من المال.

المركز الرابع:

رياض محرز –872,923 جنيهاً إسترليني

حصل رياض محرز على المركز الرابع في قائمة أعلى 10 لاعبين أجراً أسبوعياً بدوري روشن.

بعد مساعدة مانشستر سيتي على الفوز بثلاثية تاريخية في 2022/23، قرر محرز أن الوقت قد حان لتحدي جديد في الصيف.

أكمل انتقاله إلى الأهلي بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، والذي تعاقد أيضا مع إدوارد ميندي وجابري فيجا وروبرتو فيرمينو وألان سانت ماكسيمين.

وقع اللاعب الجزائري الدولي عقدا حتى عام 2027 وسيتقاضى 45.3 مليون جنيه إسترليني سنويا ، أي ما يعادل 872،923 جنيها إسترلينيا في الأسبوع.

يبدو أنه يستمتع بنفسه في المملكة العربية السعودية ، حيث سجل أربعة أهداف وست تمريرات حاسمة في أول 11 مباراة له في الدوري السعودي للمحترفين.

المركز الثالث:

كريم بنزيمة –1,672,265 جنيهاً أسترليني

قضى بنزيمة 14 عاما في ريال مدريد، فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني، وكأس الملك (3)، ودوري أبطال أوروبا (5)، وكأس السوبر الأوروبي (4)، وكأس العالم للأندية (FIFA).

بدا أن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022 على وشك التوقيع على تمديد لمدة عام واحد في برنابيو في عام 2023 ، لكنه قام بمنعطف بعد تلقيه عرضا مربحا من الاتحاد.

وافق على عقد لمدة ثلاث سنوات مع الجانب السعودي وضاعف أجره بأكثر من أربعة أضعاف ، من 401،344 جنيها إسترلينيا في الأسبوع في مدريد إلى 1.672 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا في جدة.

في حين أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاما سجل خمسة أهداف في دوري المحترفين السعودي ، فقد ورد أنه اختلف مع نونو إسبيريتو سانتو وتعرض أدائه العام لانتقادات.

المركز الثاني:

نيمار – 1,672,265 جنيه إسترليني

بعد تحمل فترة مضطربة استمرت ست سنوات في باريس سان جيرمان ، وافق نيمار على مغادرة العاصمة الفرنسية في نهاية موسم 2022/23.

انضم إلى الهلال في صفقة قد تصل قيمتها إلى 86 مليون جنيه إسترليني ، مما يجعله أغلى لاعب في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

إلى جانب رسوم الانتقال، قام الهلال أيضا بدفع حزمة رواتب كبيرة حيث يمنحونه 1.672 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.

لكن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما يواجه الآن فترة طويلة على الهامش بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي أثناء اللعب مع البرازيل.

المركز الأول:

كريستيانو رونالدو – 3,344,531 جنيه إسترليني

رونالدو في المركز الأول في قائمة أعلى 10 لاعبين أجراً أسبوعياً بدوري روشن.

انتهت فترة رونالدو الثانية في مانشستر يونايتد بشكل حاد في نوفمبر 2022 وتم إنهاء عقده البالغ 515000 جنيه إسترليني في الأسبوع بالتراضي.

ثم ودع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات كرة القدم الأوروبية ووضع القلم على الورق في عقد لمدة عامين مع النصر.

راتبه في المملكة العربية السعودية يسخر من دخله في يونايتد لأنه يكسب الآن 3.34 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع ، مما يجعله لاعب كرة القدم الأعلى أجرا في العالم.

لم يظهر اللاعب البالغ من العمر 38 عاما أي علامات على التباطؤ، حيث سجل 34 هدفا في أول 40 مباراة له في جميع المسابقات وساعد النصر على الفوز بكأس العرب للأندية الأبطال.