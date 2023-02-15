أعلى مستوى للتضخم في السعودية منذ منتصف 2021

ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن التضخم في المملكة العربية السعودية سجل 3,4% خلال كانون الثاني / يناير الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2021 بسبب ارتفاع ايجارات المساكن إلى أعلى مستوى منذ 2013.

وقد ارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 7,7% مما يعكس الزيادة في أسعار إيجارات الشقق السكنية بنسبة 19,3%. وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي الشهر الماضي نظراً لوزنه في المؤشر البالغ 25,5%.

#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير عام 2023م.



للاطلاع على النتائج :https://t.co/ybWxDpdm8N pic.twitter.com/wR8wbvLqxk — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) February 15, 2023

كما ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6,6%، وأسعار المواد الغذائية الشهر الماضي بنسبة 4,3%، والمطاعم والفنادق بنسبة 6,5% مع ارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات، والنقل 3,8% والتعليم 3,1%.

كما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعاً بـنسبة 1,1% متأثراً بارتفاع أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6,1%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير 2023 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,2% مقارنةً بشهر كانون الأول / ديسمبر 2022. وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0,8% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الايجار المدفوع للسكن بنسبة 1%.