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أعلى مستوى للتضخم في السعودية منذ منتصف 2021

الهيئة العامة للإحصاء : التضخم في المملكة العربية السعودية سجل 3,4% خلال كانون الثاني / يناير الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2021 بسبب ارتفاع ايجارات المساكن إلى أعلى مستوى منذ 2013.
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أسعار إيجارات الشقق السكنية ترتفع بنسبة 19,3%
أسعار إيجارات الشقق السكنية ترتفع بنسبة 19,3%

ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن التضخم في المملكة العربية السعودية سجل 3,4% خلال كانون الثاني / يناير الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2021 بسبب ارتفاع ايجارات المساكن إلى أعلى مستوى منذ 2013.

وقد ارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 7,7% مما يعكس الزيادة في أسعار إيجارات الشقق السكنية بنسبة 19,3%. وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي الشهر الماضي نظراً لوزنه في المؤشر البالغ 25,5%.

كما ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6,6%، وأسعار المواد الغذائية الشهر الماضي بنسبة 4,3%، والمطاعم والفنادق بنسبة 6,5% مع ارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات، والنقل 3,8% والتعليم 3,1%.

كما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعاً بـنسبة 1,1% متأثراً بارتفاع أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6,1%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير 2023 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,2%  مقارنةً بشهر كانون الأول / ديسمبر 2022. وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0,8% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الايجار المدفوع للسكن بنسبة 1%.

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