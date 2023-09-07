أعلى محكمة إدارية تؤيد قانون منع العباءة في مدارس فرنسا

أيد مجلس الدولة في فرنسا قانونية منع ارتداء العباءة في المدارس، بعدما طعنت إحدى الجمعيات الإسلامية ضد القرار.

وكانت الحكومة الفرنسية منعت لبس العباءة في المدارس بحجة أنها لباس يتعارض مع مبادئ العلمانية في الدولة.

وتحظر فرنسا -وهي موطن أكبر أقلية مسلمة في أوروبا- ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية منذ عام 2004.

وكانت جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” طالبت مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، بإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.

حظر العباءة في مدارس فرنسا

وكانت وزارة التعليم في فرنسا أكدت أن “العباءة تدلّ على الفور على أنّ من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي”.

ويوم الاثنين الماضي أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.

وقال غابريال أتال وزير التربية الفرنسي لمحطة “بي إف إم تي في” إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا الجمعة الماضي إلى الحزم في تطبيق حظر العباءة.

وقال ماكرون في تصريحات نقلتها فرانس 24: “لن ندع أي شيء يمر، نعلم أنه ستكون هناك حالات جراء الإهمال ربما، وهناك أيضا حالات كثيرة لمحاولة تحدي النظام الجمهوري، علينا أن نكون حازمين”.

ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون، وفق تقديرات رسمية.