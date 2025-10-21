فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

أعلى تمويل في تاريخ السعودية للشركات الناشئة بـ 1.3 مليار دولار أمريكي

يشهد قطاع الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية نموًا غير مسبوق، وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، جُمعت 1.3 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 170 صفقة، مسجلةً بذلك أقوى بداية لعام في تاريخ المملكة.

فريق التحرير by فريق التحرير
التمويل بمستويات تاريخية

حقق التمويل عبر رأس المال الجريء في السعودية أداء تاريخي بحسب تقرير ماجنيت الذي يلفت إلى أنه رغم التحديات العالمية سجلت السعودية أقوى أداء تاريخي في الأشهر التسعة الأولى من 2025 بزيادة تمويل 158%. وكشف التقرير أن المملكة العربية السعودية تفوقت في تمويل الشركات الناشئة على الفترات المماثلة في السنوات السابقة. وسجلت المملكة قفزة هائلة في التمويل تمثلت بزيادة سنوية مذهلة بلغت 158% في التمويل، لتجمع 1.3 مليار دولار أمريكي عبر 173 صفقة، بزيادة 38% في عدد الصفقات. ويُعزى هذا النمو إلى الزيادة في جميع مراحل التمويل وزيادة الطلب على أحجام تمويل أكبر. كما عادت الصفقات الكبرى، إذ شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام انتعاشًا قويًا لـ “الصفقات الكبرى” بعد غياب دام ثلاثة أرباع، حيث سجلت صفقة واحدة في كل ربع من الأرباع الثلاثة، لتمثل هذه الصفقات وحدها 44% من إجمالي التمويل. وقادت التكنولوجيا المالية عمليات التمويل حيث استحوذ قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) السعودي على 46% من إجمالي تمويل التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، مسجلاً أعلى حصة في المنطقة بقيمة 441 مليون دولار أمريكي. كما شهدت قطاعات السفر والسياحة والألعاب نمواً ملحوظاً. فيما تضاعف أداء سوق الاندماج والاستحواذ السعودي على أساس سنوي، ليُعادل بالفعل إجمالي العام المالي 2024، مسجلاً أقوى أداء تاريخي لصفقات الاندماج والاستحواذ في المملكة خلال هذه الفترة. عززت هذا الأداء القوي المبادرات الحكومية والفعاليات الرئيسية في هذا المجال، مثل معرض Money20/20 ومعرض Finnovex Middle East 2025، بالإضافة إلى اللوائح الجديدة التي شجعت بشكل كبير على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...