أعلى تمويل في تاريخ السعودية للشركات الناشئة بـ 1.3 مليار دولار أمريكي

حقق التمويل عبر رأس المال الجريء في السعودية أداء تاريخي بحسب تقرير ماجنيت الذي يلفت إلى أنه رغم التحديات العالمية سجلت السعودية أقوى أداء تاريخي في الأشهر التسعة الأولى من 2025 بزيادة تمويل 158%. وكشف التقرير أن المملكة العربية السعودية تفوقت في تمويل الشركات الناشئة على الفترات المماثلة في السنوات السابقة. وسجلت المملكة قفزة هائلة في التمويل تمثلت بزيادة سنوية مذهلة بلغت 158% في التمويل، لتجمع 1.3 مليار دولار أمريكي عبر 173 صفقة، بزيادة 38% في عدد الصفقات. ويُعزى هذا النمو إلى الزيادة في جميع مراحل التمويل وزيادة الطلب على أحجام تمويل أكبر. كما عادت الصفقات الكبرى، إذ شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام انتعاشًا قويًا لـ “الصفقات الكبرى” بعد غياب دام ثلاثة أرباع، حيث سجلت صفقة واحدة في كل ربع من الأرباع الثلاثة، لتمثل هذه الصفقات وحدها 44% من إجمالي التمويل. وقادت التكنولوجيا المالية عمليات التمويل حيث استحوذ قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) السعودي على 46% من إجمالي تمويل التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، مسجلاً أعلى حصة في المنطقة بقيمة 441 مليون دولار أمريكي. كما شهدت قطاعات السفر والسياحة والألعاب نمواً ملحوظاً. فيما تضاعف أداء سوق الاندماج والاستحواذ السعودي على أساس سنوي، ليُعادل بالفعل إجمالي العام المالي 2024، مسجلاً أقوى أداء تاريخي لصفقات الاندماج والاستحواذ في المملكة خلال هذه الفترة. عززت هذا الأداء القوي المبادرات الحكومية والفعاليات الرئيسية في هذا المجال، مثل معرض Money20/20 ومعرض Finnovex Middle East 2025، بالإضافة إلى اللوائح الجديدة التي شجعت بشكل كبير على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا