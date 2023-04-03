أعلى الرواتب والمكافآت في السعودية

أظهر تقرير أكبر المكافآت ورواتب كبار المديرين التنفيذيين خلال العام المنصرم 2022 في المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي.

وأظهرت الدراسة التي يجريها موقع “أرقام” الاقتصادي سنوياً أن كبار التنفيذيين في البنوك السعودية بالإضافة إلى الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) المتخصصة في مجال تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وشركة أرامكو العملاقة للنفط قد حصلت على أعلى المكافآت والرواتب خلال 2022.

وتصدر كل من إكسترا وأرامكو والبنك الأهلي؛ أكبر بنك في السعودية وعموم الخليج، قائمة الأكثر سخاءً مع كبار تنفيذييها خلال 2022، بعد أن حصل خمساً من كبار التنفيذيين لدى إكسترا على 20.5 مليون ريال (5.46 مليون دولار) بالإضافة إلى أسهم ممنوحة بقيمة 115.6 مليون ريال (30.8 مليون دولار) وذلك ضمن برنامج خطة الحوافز طويلة الأجل التي تمنحها الشركة لموظفيها، وفي أرامكوا على 99.4 مليون ريال (26.48 مليون دولار) على التوالي، فيما حصل ستة من كبار التنفيذيين لدى البنك الأهلي على 65.7 مليون ريال.

وشهد 2022 ارتفاع مكافآت ومرتبات كبار التنفيذيين لمجموعة شركة الاتصالات السعودية إس تي سي (STC) إلى المرتبة الرابعة بعدما كان في المرتبة السابعة خلال 2021، حيث وصلت إلى 57.9 مليون ريال، مقارنة بـ 47.1 مليون ريال خلال 2021.

وشهدت قائمة الشركات الأكثر سخاءً ارتفاعات معتبرة لبعض الشركات عن العام الماضي وهي إكسترا ومصرف الإنماء ومجموعة الأبحاث والإعلام ومعادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة الدواء للخدمات الطبية، والبنك السعودي الفرنسي وإس تي سي، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)؛ ثاني أكبر مشغل لاتصالات في المملكة، ومصرف الراجحي؛ أكبر مصرف إسلامي في الخليج، وشركة أرامكو وبنك البلاد.

في المقابل شهدت بعض الشركات انخفاضات متفاوتة منها شركة أكوا باور لإنشاء محطات الكهرباء وتشغيلها، وشركة بن داود المساهمة، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وشركة سينومي سنترز.

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