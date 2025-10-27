. .. by . ..

أعلى ارتفاع فصلي منذ 2003.. كم بلغت أرباح البنوك السعودية خلال 2025؟

البنوك السعودية حققت أرباحاً ناهزت 23.6 مليار ريال خلال الربع الثالث 2025 مسجلةً أعلى أرباح فصلية منذ 2003

أرباح البنوك السعودية
أرباح البنوك السعودية بالربع الثالث

أظهر تقرير أن البنوك السعودية حققت خلال الربع الثالث من العام 2025 تقدر بنحو 23.619 مليار ريال (حوالي 6.4 مليار دولار).

وأكد تقرير لـ “الشرق بلومبيرغ” أمس الأحد أن البنوك السعودية حققت أرباحاً ناهزت 23.6 مليار ريال خلال الربع الثالث 2025، مسجلةً أعلى أرباح فصلية منذ العام 2003.

وأضاف “نما إجمالي أرباح بنوك المملكة بنسبة 15% على أساس سنوي، ليتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ نحو 22 مليار ريال (حوالي 6 مليارات دولار). إلا أن وتيرة النمو تباطأت مقارنةً بالفصول السابقة، حيث بلغت 18% في الربع الثاني، و19% في الربع الأول، و21% في الربع الرابع من العام الماضي”.

ونشرت قناة “الإخبارية” السعودية إنفوغرافيك أوضحت فيه أرباح البنوك السعودية كالتالي:

23.6 مليار ريال بنمو سنوي 15 %

  • البنك الأهلي: 6.47 مليارات ريال
  • مصرف الراجحي: 6.36 مليارات ريال (النمو الأعلى)
  • بنك الرياض: 2.69 مليار ريال (النمو الأضعف)
  • البنك الأول: 2.14 مليار ريال
  • مصرف الإنماء: 1.59 مليار ريال
  • البنك السعودي الفرنسي: 1.35 مليار ريال
  • البنك العربي: 1.33 مليار ريال
  • بنك البلاد: 766 مليون ريال
  • البنك السعودي للاستثمار: 518 مليون ريال
  • بنك الجزيرة: 400 مليون ريال
