أعلنت شركة Kirkland & Ellis أكبر شركة محاماة في العالم عن افتتاح مكتبها في السعودية رسمياً، يأتي ذلك بعد أن غيرت السعودية، حديثاً، قوانينها للسماح للشركات الأجنبية بالتقدم بالطلب للحصول على تراخيص لإنشاء مكاتب محلياً، بدلاً من الاعتماد على شراكات مع مجموعات موجودة في المملكة.

وقال متحدث عن الشركة التي تعد أكبر شركة محاماة في العالم من حيث الإيرادات: أن الرياض هي سوق مهم للأعمال التجارية الدولية وواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، و ينشط العديد من عملائنا وينموون في السعودية،ونحن نعمل لخدمة عملائنا هناك.

وبحسب تقارير صحفية تداولتها وسائل أعلامية مختلفة، أن السعودية نجحت في جذب صفقات لأكبر الأسماء في القطاع القانوني العالمي إلى المملكة، في ظل انخفاض نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ في أوروبا والولايات المتحدة.

وكانت كيركلاند وإيليس، أوضحت في تقارير سابقة، أنها درست خياراتها في الرياض، التي وصفتها بأنها سوق مهم للأعمال التجارية الدولية وواحد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، إذ ستنضم إلى الشركات الأميركية لاثام واتكينز وغرينبيرغ تراوريغ وسكوير باتون بوغز في التدفق إلى أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى جانب دينتونز وكليفورد تشانس ومقرها المملكة المتحدة وهربرت سميث فريهيلز. وفق تقرير حديث على فايننشال تايمز.