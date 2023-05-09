أعرق جامعة سعودية تطلق 60 ألف فرصة تدريبية بالشراكة مع “هدف”

أطلقت جامعة أم القرى في مكة المكرمة وهي أقدم جامعة سعودية ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية برنامج “مهارات” بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والذي يتضمن أكثر من 60 ألف فرصة تدريبية بهدف تعزيز المهارات المعرفية والمهنية من خلال أكثر من 150 برنامجاً تدريبياً موجهاً للموظفين في القطاع الخاص وغير الربحي.

ويوفر برنامج “مهارات”، بحسب الموقع الإلكتروني لجامعة أم القرى، عدداً من الدورات التدريبية في المهارات العامة والمهارات المهنية، ويعمل على تعزيز الإدراك المعرفي لدى العاملين بسوق العمل، وربط الموظف من خلال المهارات التي يتلقاها بمهامه الوظيفية، مما يمكنه من تنفيذ مستهدفاته الوظيفية، ويزيد من استقراره الوظيفي على رأس العمل.

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أطلقت #جامعة_أم_القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية 60,000 فرصة تدريبيَّة في برنامج "مهارات" بالشَّراكة مع #هدف؛ والذي يسعي إلى تعزيز المهارات المهنية من خلال 150 برنامجًا تدريبيًّا موجَّها إلى 10 قطاعات حيويَّة مرتبطة بسوق العمل.



?https://t.co/n7kbhhKT1m pic.twitter.com/tr37iSOMtA — جامعة أم القرى (@uqu_edu) May 8, 2023

وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور محمد بن نايف الشريف أن برنامج “مهارات” يتم تنفيذه بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، حيث يستهدف 10 قطاعات حيوية مرتبطة بسوق العمل، تشمل مجالات الصناعة والهندسة والطاقة والتعدين، والسياحة والمطاعم والفندقة والمعارض، والإعلام والنشر والتوزيع، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإدارة والتسويق والمحاسبة، والطب والرعاية الصحية، والنقل والبريد والتخزين، علاوة على قطاعي المالية والتأمين والتمويل، والصحة والسلامة المهنية، والقطاع غير الربحي.

ويتميز “مهارات” بالمرونة في التدريب من حيث الوقت ومقر التدريب؛ حيث يتاح التدريب في مختلف مدن المملكة العربية السعودية؛ بالإضافة إلى أنه برنامج مدفوع التكاليف من صندوق تنمية الموارد البشرية، وهو برنامج يقدم باقة من الدورات المتنوعة الملبية لسوق العمل ويقدمها نخبة من المدربين المتخصصين.

ويمكن التسجيل على البرامج التدريبية من خلال البوابة الوطنية للعمل: “طاقات” ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الرابط التالي: اضغط هنا