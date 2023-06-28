مويضي المطيري by مويضي المطيري

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أعداد مليونية من الحجاج تتجه إلى الجمرات لرمي جمرة العقبة

تناسق ضيوف الرحمن في رميهم للجمرة دون تزاحم

مويضي المطيري by مويضي المطيري
أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى

بدأت جموع ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى “جمرة العقبة” بسبع حصيات، وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.


وتابعت ” وكالة الأنباء السعودية” تناسق ضيوف الرحمن في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع بحمد الله في طوابق جسر الجمرات، مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.


واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة ، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج .

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