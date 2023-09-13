أعداد ضحايا درنة الليبية المنكوبة تفجع ذوي المغتربين العرب والمصريين

وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية عن دفن بعض الضحايا من جنسيات أخرى سواء المصرية أو السورية أو الفلسطينية وبلغ عددهم 150 ضحية.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي طارق الخراز إنه تم التعرف على ما يقارب 2100 من ضحايا العاصفة دانيال الذي ضرب مدن شرق البلاد، وتم دفنهم في مدينة درنة، كما دفن 1100 جثة أخرى غير مدونين ولم يتم التعرف عليهم.

وأضاف الخراز لموقع “سكاي نيوز عربية“، أنه فيما يخص الضحايا المصريين، فقد تم تسليم 75 جثمان من العمالة المصرية الذين قضوا في مدينة درنة، وهناك قرابة 40 مفقود مصري في مدينة درنة، وهناك تواصل مستمر مع ذويهم لمعرفة معلومات أكثر عن المفقودين، كما طلبنا منهم صور شخصية للتعرف عليهم.

ويواجه المتطوعون في مدينة درنة الليبية المنكوبة معضلة دفن الضحايا مع مئات الجثث التي تغيّرت ملامحها مما يسبب صعوبات في الدفن وتبليغ ذوي الضحايا وبينهم عرب وعمال من مصر والسودان.

وفي مصر شيع أهالي قرية الشريف بمدينة ببا محافظة بني سويف جنوب مصر صباح اليوم الأربعاء ، جثامين 74شخصا من أبنائها قضوا في فيضانات ليبيا. ونقلت سيارات إسعاف الجثامين فور وصولها إلى مقابر القرية، حيث أدى الأهالي صلاة الجنازة، ثم شيعوها لمثواها الأخير.

وتتكشف هول كارثة درمة مع ظهور حجم الدمار الذي لحق بالمدينة، وكذلك الأعداد الكبيرة للجثث المنتشلة والتي توضع مؤقتا للتعرف عليها من قبل أهالي وذوي المفقودين قبل دفنها في مقابر جماعية، نظرا لأعدادها الكبيرة.

وكانت منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا تعرضت يومي الأحد والإثنين الماضيين لموجات قاسية من عاصفة دانيال المتوسطية، ما سبب أضرارا بشرية ومادية بالغة في مدن درنة، والبيضاء، وشحات، والمرج، وسوسة، وتاكنس والبياضة ووردامة وتوكرة.

ونال مدينة درنة النصيب الأكبر من التدمير بفعل انهيار سدي وادي درنة نتيجة تأخر الصيانة فيهما وتراكم المياه المنحدرة من الجبل المحاذي للمدينة من جهة الجنوب. وكانت السلطات الليبية في شرق البلاد حذرت السكان القاطنين قرب وادي درنة وبمحاذاة الساحل من خطر الإعصار، ودعت إلى خروج السكان من تلك المناطق وحمل ما خف حمله وغلى ثمنه، إلا أن استجابة السكان للتنبيهات كانت قليلة كما يبدو، الأمر الذي ضاعف من أعداد الضحايا.