ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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أعتقال 612 شخص أتراك للتحقيق معهم بعد انهيار آلاف المنازل

أعتقال 600 شخص أتراك للتحقيق معهم بعد انهيار آلاف المنازل

قالت الحكومة التركية إن أكثر من 600 شخص يخضعون للتحقيق في قضية المباني التي انهارت بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير/ شباط الجاري.

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت الحكومة التركية أن أكثر من 600 شخصا يخضعون للتحقيق في قضية المباني التي انهارت بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير/ شباط الجاري ويعتقد أن رداءة الأبنية لعبت دورا كبيرا في ارتفاع عدد الضحايا.

وقال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، إن السلطات اعتقلت بالفعل 184 مشتبها، من بينهم مقاولو بناء وملاك منازل.

وقد حذر خبراء لسنوات طويلة من فساد وسياسات حكومية أدت إلى تشييد منازل غير آمنة في تركيا.

وبلغ إجمالي عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا 50 ألف شخص، وفقا لما أكدته أحدث الإحصائيات.

وقال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، إن السلطات اعتقلت بالفعل 184 مشتبها، من بينهم مقاولو بناء وملاك منازل , قد حذر خبراء لسنوات طويلة من فساد مستشرٍ وسياسات حكومية أدت إلى تشييد منازل غير آمنة في تركيا , وبلغ إجمالي عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا 50 ألف شخص، وفقا لما أكدته أحدث الإحصائيات.

ألقت تصريحات بوزداغ الضوء على مدى التوسع في تلك التحقيقات، إذ أعلنت السلطات التركة منذ حوالي أسبوعين أنها أصدرت مذكرات اعتقال بحق 113 شخصا.

وكان من بين المقبوض عليهم عمدة أحد المدن القريبة من المنطقة التي شهدت تلك الهزات الأرضية العنيفة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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