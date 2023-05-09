بالفيديو أعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

أفادت وسائل إعلام باكستانية، منذ قليل، بالقبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وكانت محكمة باكستانية أصدرت أمرا قضائيا بالقبض على عمران خان في وقت سابق وكان أنصاره في كل مرة يمنعون قوات الأمن من توقيفه.

Rangers abducted PTI Chairman Imran Khan, these are the visuals. Pakistan’s brave people must come out and defend their country. pic.twitter.com/hJwG42hsE4 — PTI (@PTIofficial) May 9, 2023

كيف وصلت الأمور إلى المحكمة

أطيح عمران خان في أبريل 2022 إثر مذكرة برلمانية بحجب الثقة، ويواجه عشرات القضايا القانونية بينما يسعى للعودة إلى السلطة.

صدرت مذكرة توقيف بحقه بعد عدم مثوله أمام محكمة في إسلام أباد يوم 11 مارس للرد على اتهامه بعدم الإعلان عن كل الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال فترة ولايته وعن كسب أموال منها عبر بيع بعضها، وهو ما ينفيه.

بعد أيام من الجدل القانوني، قطع خان أكثر من 300 كيلومتر من لاهور إلى مجمع المحاكم في إسلام أباد، لكنه لم يتمكن من الخروج من السيارة، فقد تجمع عدد كبير من أنصاره حول المجمع ورشقوا عناصر الشرطة بالحجارة.

قبل ذلك، قال خان في رسالة عبر مقطع فيديو مسجّل على الطريق السريع “أنا ذاهب إلى محكمة إسلام أباد الآن. أريد أن أخبركم جميعًا أنهم وضعوا خطة لاعتقالي”.

في إسلام باد نشرت الشرطة نحو 4 آلاف عنصر تحسبًا، كما داهمت الشرطة منزله في حي فخم بمدينة لاهور، بعدما أغلقت الطرق المجاورة وعلقت خدمات الهواتف المحمولة في المنطقة.