أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب بالبث المباشر

ينطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية الخميس 2 آذار / مارس في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب إذ تستمر المهمة 6 أشهر، ويبدأ البث المباشر عند الساعة 6:00 صباحاً (بتوقيت الإمارات)، وتنطلق المهمة عند الساعة 9:34 صباحاً.

وتنطلق مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، يوم 2 مارس ، من خلال المركبة “دراغون” التابعة لشركة سبيس إكس، التي تعد من أهم الشركات المتخصصة في قطاع الفضاء، حيث تمتلك سجلاً حافلاً بالمهام الفضائية والمشاريع التي تعزز من دور الشركات المتصاعد في الاقتصاد الفضائي عالمياً .

12 ساعة تفصلنا عن انطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

في 2 مارس.. ينطلق رائد الفضاء سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية. يبدأ البث المباشر عند الساعة 6:00 صباحًا (بتوقيت الإمارات)، وتنطلق المهمة عند الساعة 9:34 صباحًا.

https://t.co/h6OSPyy5RL#طموح_زايد pic.twitter.com/tGABKR9sN7 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 1, 2023

وقد تم إطلاق برنامج الإمارات لرواد الفضاء في عام 2017 وهذه هي المهمة الثانية ضمن البرنامج والتي ستجعل الإمارات العربية المتحدة الدولة رقم 11 على مستوى العالم التي ترسل رواد فضاء في مهمة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية.

لمتابعة البث المباشر للرحلة يمكن تصفح الرابط التالي: http://mbrsc.ae/live/