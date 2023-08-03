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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أطول صفقة رعاية في تاريخ الدوري الإنجليزي بين أرسنال وطيران الإمارات

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم وطيران “الإمارات” عن تمديد اتفاقية الرعاية بينهما إلى 2028، الأمر الذي يجعلها أطول صفقة للرعاية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدأت الشراكة بين الطرفين في تموز / يوليو 2006 ، وستستمر الآن حتى عام 2028 على الأقل، مما يجعل التعاون يصل إلى 22 عاماً على الأقل.

وقالت جولييت سلوت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية: “نحن فخورون للغاية بصنع التاريخ من خلال تمديد شراكتنا مع طيران الإمارات حتى عام 2028. إن طول عمر علاقتنا الخاصة هو علامة على قيمنا المشتركة الدائمة ، وطموحنا في الجمع بين مجتمعاتنا العالمية، والتزامنا بالبناء على الإنجازات العديدة التي ميزت رحلتنا التي استمرت 17 عاماً حتى الآن”.

وقال السير تيم كلارك ، رئيس طيران الإمارات: “أنا فخور بالرحلة التي شاركتها طيران الإمارات وآرسنال على مدار الـ 17 عاماً الماضية. واحتفلنا معاً بالانتصارات ووقفنا بقوة في مواجهة التحديات. لقد تم بناء شراكتنا على أساس رؤية مشتركة للتميز والتفاني في إثراء تجارب المعجبين حول العالم. ويسر طيران الإمارات أن تمد وتعيد تأكيد شراكتها مع أرسنال. ونتطلع إلى خلق المزيد من اللحظات السحرية مع أرسنال”.

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