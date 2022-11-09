أطول برج سكني في العالم مستوحى من حركة الساعات تبنيه دبي

أعلنت شركتا بن غاطي للتطوير العقاري ومقرها دبي، وعلامة صناعة الساعات والمجوهرات العالمية الشهيرة «جاكوب آندكو»، اليوم الأربعاء عن تعاونهما لتطوير مشروع ناطحة سحاب فائقة الفخامة في إمارة دبي تحت اسم «برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز» يطمحان من خلاله إلى تسجيل رقم قياسي لأطول مبنى سكني في العالم.

أطول الأبراج السكنية

ومع أنه لم يتم الكشف عن الارتفاع النهائي لناطحة السحاب في الخليج التجاري بعد، إلا ان:

برج سنترال بارك في نيويورك يحمل الرقم القياسي الحالي لأطول مبنى سكني بارتفاع 472,4 متر.

أطول برج سكني في دبي هو برج “برنسيس” بارتفاع 393 متراً.

ويأتي تعاون العلامتان التجاريتان العالميتان الأول من نوعه بهدف دمج تراثهما الغني وخبرتهما الاستثنائية في القطاع العقاري وقطاع صناعة الساعات.

وستقام الفعالية الكبرى التي ستشهد إزاحة الستار عن برج «بن غاطي جاكوب آندكوريزيدنسز» في السادس عشر من تشرين الثاني / نوفمبر 2022، في كوكاكولا آرينا في منطقة سيتي ووك بإمارة دبي، والتي تعد أكبر صالة مغطاة متعددة الأغراض في الشرق الأوسط.

معيار عقاري جديد

يضع «برج بن غاطي جاكوب آندكوريزيدنسز»، معياراً جديداً للعقارات رفيعة المستوى بوصفه برجاً شاهق الارتفاع،

يمثب ناطحة السحاب الفريدة من نوعها بداية حقبة جديدة من أسلوب المعيشة الفخمة، وتهدف إلى تحقيق رقم قياسي بوصفها إحدى أطول المباني السكنية في العالم، وتقف شامخة بفخامة في قلب الخليج التجاري وهي المنطقة المالية الأكثر شهرة في دبي.

يضم التصميم المقترح أكثر من 100 طابق مكون من وحدات سكنية فخمة تراوح بين غرفتين وثلاث غرف نوم.

الإلهام من تحركات الساعات

وتعليقاً على ذلك قال محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة المعمارية في شركة «بن غاطي للتطوير»: “نشهد اليوم شراكة مهمة بين علامتين تجاريتين تتميزان بتفكيرهما المتشابه في السعي الدؤوب نحو تحقيق ما يتخطى المألوف. إن ما حققته بن غاطي في مجال العقارات من خلال إنشاء علامة تجارية تقوم على فلسفة تصميمية متميزة وهوية معمارية تشبه إلى حد كبير ما حققته شركة «جاكوب آندكو» في عالم الساعات والمجوهرات”.

ويضيف محمد بن غاطي قائلاً: «لقد استوحينا الإلهام من تحركات الساعات المعقدة التي تفوقت في ساعات (جاكوب آندكو) وقمنا بدمجها في العناصر الرئيسية للبرج، كتجسيد القمم ذات الشكل الماسي الموجودة في قمة البرج لتمثل زخرفة فريدة من نوعها مستوحاة من تصميم الجواهر المقطوعة بدقة من (جاكوب آندكو) وهذه هي ذروة التصميم الفاخر في هذا البناء المستحضر وهي ميزة فريدة تضيف المزيد من الفخامة إلى أفق إمارة دبي.

وتتكون الوحدات السكنية من مجموعتين:

الأولى : مجموعة أحجار الياقوت (السافاير) والتي تتألف من وحدات سكنية تضم غرفتي نوم.

الثانية: مجموعة أجنحة الزمرد (إيميرالد)، والتي تتألف من وحدات تضم ثلاث غرف نوم.