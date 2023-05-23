سامر باطر by سامر باطر

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أطفال ليبيا وتونس ومصر يتصدرون دول العالم بالوزن الزائد

سامر باطر by سامر باطر

تم تصنيف 37 مليون طفل دون سن الخامسة على مستوى العالم على أنهم يعانون من زيادة الوزن في عام 2022، وتصدرت ليبيا في المرتبة الأولى بين 198 بلدا، فيما حلت تونس بالمرتبة الثالثة تلتها مصر في المرتبة الرابعة ضمن العشرة الأوائل في هذه القائمة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وفي ليبيا يُصنف ما يقرب من ثلاثة من كل عشرة أطفال دون سن الخامسة (28.7 في المائة) على أنهم يعانون من زيادة الوزن، وفقًا للتحليل العالمي للإحصاءات لعام 2022. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن السمنة “تسير في الاتجاه الخاطئ” ولا تظهر “أي علامة فورية على التراجع”.

تم تحديد البلدان التي لديها أكبر معدل لبدانة الأطفال في تحليل يرصد معدلات السمنة المتصاعدة في جميع أنحاء الكوكب.

وحلت أستراليا بعد ليبيا في ثاني أعلى نسبة لبدانة الأطفال ، حيث يمثل أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر من خُمس جميع الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 21.8 في المائة. وتلت استراليا كل من تونس ومصر وبابوا غينيا الجديدة التي سجلت معدلات 19 و 18.8 و 16 في المائة على التوالي. احتلت بريطانيا المركز 22 ، بينما احتلت الولايات المتحدة المركز 52 في جدول الدوري من 198 دولة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...