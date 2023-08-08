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Posted inأخبار أريبيان بزنستجارة

أضخم مركز تسوق في مكة المكرمة

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أعلنت جامعة أم القرى ممثلة بذراعها الاستثماري شركة وادي مكة العقارية، إحدى شركات وادي مكة للتقنية عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء أضخم مركز تسوق تجاري بمدينة مكة المكرمة.
وأبانت الشركة أن الفرصة الاستثمارية ستقع خارج حدود الحرم على أرض فضاء منبسطة بمساحة تبلغ 108 آلاف متر مربع بحي الشرائع، وذلك بعقد يمتد لـ25 سنة قادمة.


وأشارت إلى أن الموقع يمتاز بوجوده بمنطقة حيوية والمتمثلة في أكبر حي سكني بمكة المكرمة، حيث يقع على شارع تجاري يضم ممشى ومناطق تجمع، إضافة لجذبه لمجموعة واسعة من المتاجر والعلامات التجارية الشهيرة للاستثمار في المشروع، علاوة على وقوعه كموقع إستراتيجي يقع بالقرب من (طريق السيل) الذي يسمح بإنشاء مركز تسوق تجاري ضخم، وكذلك إمكانية إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية.

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