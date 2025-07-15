أضخم جولة استثمارية تحققها شركة سعودية ناشئة لحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة “لوسيديا“، الشركة السعودية المختصة في إدارة تجارب العملاء (CXM) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن إغلاق جولة استثمارية من الفئة “Series B” بقيمة 112.5 مليون ريال سعودي. تُعد هذه الجولة الأكبر في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وقت يشهد تراجعاً في أسواق رأس المال الجريء بالشركات الناشئة عالمياً وخاصة بالأسواق الناشئة بحسب ماجنيت. قادت الجولة شركة إمباكت Impact46، وشارك فيها مستثمرون استراتيجيون بارزون مثل “واعد فنتشرز” (الذراع الاستثمارية لأرامكو) و”تكامل فنتشرز” المدعومة حكوميًا، و سبارك لابس SparkLabs ، بالإضافة إلى صندوق رؤى للنمو وشركة إي أر جي ARG. وتعتزم “لوسيديا” استثمار هذه الأموال في توسيع حلول “وكلاء الذكاء الاصطناعي” الخاصة بها، بهدف التحول إلى منصة رقمية متكاملة لفرق التعامل مع العملاء، مما يمكّن الشركات من أتمتة وتخصيص التفاعل مع العملاء عبر مختلف الوظائف وتقليل التكاليف التشغيلية. تأسست “لوسيديا” عام 2016، وتخدم حاليًا عملاء في 11 دولة، وقد حسّنت تجارب أكثر من 75 مليون مواطن وعميل.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”لوسيديا”، عبد الله عسيري: ” أيقنا بقدرة الذكاء الاصطناعي منذ عام 2016، عندما كان مجرد فكرة بعيدة عن واقع الأعمال. راهنّا مبكرًا على أن نقود هذا التحول من السعودية والمنطقة إلى العالم، وكرّسنا جهودنا لتطوير حلول تقنية حقيقية تعالج تحديات العملاء بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي. واليوم، نُجني ثمار ذلك، لنصبح الشريك الموثوق في تحسين تجارب العملاء على مستوى المنطقة.” وبدورها أشارت بسمة السنيدي، الشريكة في “Impact46” : “لوسيديا تمثل نموذجًا مثاليًا للشركات التي نطمح إلى دعمها، فهي تقدم حلولًا مبتكرة لتحديات المنطقة، مدعومة بتقنية قوية وفريق طموح. وتفوّقها في الذكاء الاصطناعي وكسبها لثقة كبار العملاء يجعلها في موقع الريادة الإقليمية مستقبلًا.” وأعلنت “لوسيديا” عن عزمها الاستثمار في توسيع نطاق حلول “وكلاء الذكاء الاصطناعي” (AI Agents) الخاصة بها، لتتحول إلى منصة رقمية متكاملة للفرق التي تتعامل مباشرةً مع العملاء، بهدف تمكين الشركات من أتمتة التفاعل مع العملاء وتخصيصه عبر وظائف الدعم والتسويق والمبيعات وتجربة العميل، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين الأداء، وضمان الامتثال للأنظمة. تأسست “لوسيديا” عام 2016 كإحدى أوائل الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي، وحقّق محرّكها للذكاء الاصطناعي العربي دقة 92%. وتخدم اليوم عملاء في 11 دولة ضمن قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والضيافة والرعاية الصحية والقطاع الحكومي، وقد حسّنت تجارب أكثر من 75 مليون مواطن وعميل. وتجدر الإشارة إلى أنّ الشركة تستهدف سوق برمجيات إدارة علاقات وتجربة العملاء في المنطقة، المتوقع أن يبلغ حجمها 9 مليارات دولار بحلول 2030.