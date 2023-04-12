أضخم استثمارات في تاريخ بنوك الإمارات متجاوزة 536 مليار درهم

تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات حاجز 536 مليار درهم في نهاية كانون الثاني / يناير الماضي محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية اليوم، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 14.2% لتصل إلى 536.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 66.8 مليار درهم، مقابل نحو 469.4 مليار درهم في يناير 2022.

وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.61% مقابل 527.7 مليار درهم في كانون الأول / ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 8.5 مليار درهم خلال شهر واحد.

ووفق إحصائيات المصرف المركزي، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير “سندات الدين” على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 47.4% مع بلوغها 254.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نحو 41.03% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 220 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 99.6% مقابل 120.4 مليار في يناير 2022، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 11.1% مقابل 208.9 مليار درهم في ديسمبر 2022.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 11.8 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بانخفاض على أساس شهري بنحو 1.67% مقارنة بنحو 12 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وحسب إحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة على أساس سنوي 16.5% مقابل 43.1 مليار درهم في يناير 2022، وبارتفاع على أساس شهري 3.9% مقابل 48.3 مليار درهم في ديسمبر السابق عليه.

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشميل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.