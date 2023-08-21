فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسمصارف (بنوك)

الإمارات.. 3.87 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية النصف الأول من 2023

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مصرف الإمارات المركزي

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.1% إلى 3.873 تريليون درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي، مقارنة بنحو 3.869 تريليون درهم في نهاية أيار/مايو 2023، وفقاً لما نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر حزيران/يونيو 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 12.3% أو ما يعادل 424 مليار درهم مقابل نحو 3.449 تريليون درهم في حزيران/يونيو 2022، بينما زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 5.6% أو ما يوازي 205.5 مليار درهم مقارنة بـ 3667.6 تريليون درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.9% من 1.928 تريليون درهم في نهاية ايار/مايو الماضي إلى 1.945 تريليون درهم في نهاية حزيران/يونيو، نتيجة زيادة بنسبة 0.5% في الائتمان المحلي، وارتفاع بنسبة 4.2% في الائتمان الأجنبي.

وأرجع المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات بنسبة 2.5% و3.7% و3.4% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام والمؤسسات المالية غير البنكية.

وأشار تقرير المصرف المركزي إلى وصول إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.382 تريليون درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي، لافتاً إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.2% نتيجة لزيادات وداقع القطاع الحكومي وودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 2.5% و0.4% و18.1% على التوالي.

وبحسب تقرير المركزي، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.1% مرتفعة من 621.4 مليار درهم في نهاية أيار/مايو الماضي إلى 622.2 مليار درهم في نهاية حزيران/يونيو، نتيجة الزيادات في العملة المصدرة بنسبة 5.2%، وحساب الاحتياطي بنحو 28%.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1” – يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – انخفض بنسبة 2.2% من 801.4 مليار درهم في نهاية أيار/مايو الماضي إلى 784.1 مليار درهم في نهاية حزيران/يونيو، فيما سجل النقد المتداول خارج البنوك زيادة بمقدار 3.2 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 0.01% من 1.855,3 تريليون درهم في نهاية أيار/مايو إلى 1.855,4 تريليون درهم في نهاية حزيران/يونيو، نتيجة الزيادة بمقدار 17.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.5% من 2.273 تريليون درهم في نهاية أيار/مايو إلى 2.283 تريليون درهم في نهاية حزيران/يونيو، نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن2” والزيادة بمقدار 13.9 مليار درهم في الودائع الحكومية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا