الإمارات.. 3.87 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية النصف الأول من 2023

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.1% إلى 3.873 تريليون درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي، مقارنة بنحو 3.869 تريليون درهم في نهاية أيار/مايو 2023، وفقاً لما نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر حزيران/يونيو 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 12.3% أو ما يعادل 424 مليار درهم مقابل نحو 3.449 تريليون درهم في حزيران/يونيو 2022، بينما زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 5.6% أو ما يوازي 205.5 مليار درهم مقارنة بـ 3667.6 تريليون درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.9% من 1.928 تريليون درهم في نهاية ايار/مايو الماضي إلى 1.945 تريليون درهم في نهاية حزيران/يونيو، نتيجة زيادة بنسبة 0.5% في الائتمان المحلي، وارتفاع بنسبة 4.2% في الائتمان الأجنبي.

وأرجع المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات بنسبة 2.5% و3.7% و3.4% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام والمؤسسات المالية غير البنكية.

وأشار تقرير المصرف المركزي إلى وصول إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.382 تريليون درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي، لافتاً إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.2% نتيجة لزيادات وداقع القطاع الحكومي وودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 2.5% و0.4% و18.1% على التوالي.

وبحسب تقرير المركزي، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.1% مرتفعة من 621.4 مليار درهم في نهاية أيار/مايو الماضي إلى 622.2 مليار درهم في نهاية حزيران/يونيو، نتيجة الزيادات في العملة المصدرة بنسبة 5.2%، وحساب الاحتياطي بنحو 28%.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1” – يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – انخفض بنسبة 2.2% من 801.4 مليار درهم في نهاية أيار/مايو الماضي إلى 784.1 مليار درهم في نهاية حزيران/يونيو، فيما سجل النقد المتداول خارج البنوك زيادة بمقدار 3.2 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 0.01% من 1.855,3 تريليون درهم في نهاية أيار/مايو إلى 1.855,4 تريليون درهم في نهاية حزيران/يونيو، نتيجة الزيادة بمقدار 17.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.5% من 2.273 تريليون درهم في نهاية أيار/مايو إلى 2.283 تريليون درهم في نهاية حزيران/يونيو، نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن2” والزيادة بمقدار 13.9 مليار درهم في الودائع الحكومية.