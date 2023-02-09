أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج تبلغ 7 تريليونات درهم بنمو 25%

قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي الرئيس الشرفي لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، إن قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفعت بنسبة 25% إلى نحو 7 تريليونات درهم خلال العام 2022 مقارنة بعام 2021، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية،

وقال إن الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى الخارج بلغ أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، وبنسبة نمو بلغت 11.7% مقارنة برصيد عام 2020.

وتوزع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دولة الإمارات حتى نهاية عام 2022 بحسب القارات وفقاً لحجمها كالتالي: أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، واستراليا؛ أما على صعيد الدول فتأتي في مقدمة الدول التي ترتكز بها الاستثمارات الإماراتية: المملكة المتحدة وأمريكا، وكندا، وفرنسا، والهند، وتركيا، ومصر، والمغرب، واندونسيا، وكوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج يضم 22 شركة إماراتية تتوزع استثماراتها على أكثر من 80 دولة حول العالم، مؤكدا أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تمثل قيمة مضافة للأسواق التي تعمل بها من خلال دورها في خلق فرص للعمل والنمو تدعم جهود التنمية في تلك الأسواق.

أما عن القطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات الإماراتية الصادرة، شملت جميع القطاعات أبرزها، النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والزراعة، والصناعة، وتجارة التجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموانىء، والنقل والخدمات اللوجيستية، والعقارات، والسياحة والضيافة، والرياضة، والترفيه، والقطاع المالي والمصرفي، والتكنولوجيا، وصناعة الطيران، وخدمات النقل الجوي، والتعليم، والتعدين، والبنى التحتية، والرعاية الصحية والصناعات الغذائية والدوائية والطبية.