أصغر لاعب في تاريخ برشلونة مغربي الأصل

دخل اللاعب لامين يامال، من أصول مغربية، التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما بات أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل يامال بديلاً، خلال فوز برشلونة على ريال بيتيس (4-صفر)، على ملعب “كامب نو”، ضمن المرحلة 32، ليعزّز الفريق صدارته برصيد 79 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد، الثاني.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات أن لامين أصبح أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في تاريخ الدوري الإسباني.

أضافت: “أصبح لامين يامال (15 عاماً، 290 يوماً) أيضاً خامس أصغر لاعب يشارك مع برشلونة بشكل عام، بعد لوكا روميرو (15 عاماً، 219 يوماً)، سامسون (15 عاماً، 255 يوماً)، بيدرو إراستورزا (15 عاماً، 288 يوماً) وأوسكار رامون (15 عاماً، 289 يوماً)”.



من هو يامال؟



يامال من أصول مغربية من جهة الأب، لكنه ولد في إسبانيا ويحمل جنسيتها، ووالدته من غينيا الاستوائية.

ولد في 13 تموز عام 2007، في مدينة ماتارو بإسبانيا، حيث نشأ في صفوف شباب برشلونة، وسرعان ما خطف الأنظار في أكاديمية “لاماسيا” بفضل موهبته المميزة.

وبعد تولي تشافي هيرنانديز القيادة الفنية للفريق، اختار يامال للتدرب مع برشلونة في أيلول 2022، قبل أن يوقع عقده الاحترافي الأول.

ويتميز لامين بقدرات عالية على مستوى المراوغة والتمرير والتسجيل، ويمكنه اللعب في كل المراكز الهجومية سواء كمهاجم صريح أو جناح أو خط وسط مهاجم، مما دفع الصحف الكتالونية لتشبيهه بالأسطورة ليونيل ميسي.

دولياً، لعب يامال مع المنتخب الإسباني تحت 16 عاماً في 2021، وشارك في 4 مباريات وسجل هدفاً واحداً، كما أنه لعب أيضاً مع المنتخب الإسباني تحت 15 عاماً.

ماذا قال تشافي وموهبة برشلونة الجديدة؟

وأشاد تشافي بالمهاجم الواعد، بعد ظهوره التاريخي مع الفريق، قائلاً: “لقد قلت له أن يحاول كثيراً، ويجرب كل شيء، فهو لاعب واعد ومميز، وما يقدمه في التدريبات، يبشر بأنه سيكون رائعاً”.

أضاف: “رغم أنه لاعب صغير السن، إلا أنه كان بالإمكان أن يسجل هدفاً، كما صنع فرصة محققة”.

بدوره، علّق يامال على ظهوره الأول بقميص العملاق الكاتالوني، قائلاً: “الحلم أصبح حقيقة. سعيد بعد ظهوري الأول بهذا القميص! شكراً جزيلاً لمشجعي برشلونة على الدعم لمواصلة العمل. يحيا البارسا”.