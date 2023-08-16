أصداءٌ إيجابية كبيرة لقائمة المأكولات النباتية الجديدة بدعمٍ من الأمير خالد بن الوليد

باشرت شركة كيه بي دبليو فينتشرز التي أسسها الأمير خالد بن الوليد آل سعود استثمارها في الشركة الفرنسية الناشئة قبل عامين لمساعدتها على تمويل توسعها شارك العديد من السعوديين صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي للقائمة النباتية الجديدة من مطعم “Furahaa” والمتوفرة حصرياً عبر تطبيق هنقرستيشن لتوصيل طلبات الطعام في المملكة.

يقدّم المطعم الجديد، والذي أسسته شركة فرنسية ناشئة، قائمة نباتية بالكامل تتضمن الوجبات السريعة المفضلة لدى العديد من الناس بما في ذلك البرجر والبطاطس المقلية.

وقد استثمرت شركة كيه بي دبليو فينتشرز والتي أسسها الأمير خالد بن الوليد بن طلال في شركة “Furahaa” في شهر مايو 2021، ورحب الأمير خالد بدخول العلامة التجارية إلى سوق المملكة عبر منصة X، المعروفة سابقاً بمنصة تويتر، حيث أشاد سموّه بالترحيب الكبير الذي حظيت به العلامة التجارية الجديدة لدى المستهلكين.

وأضاف قائلا:" نبارك للشركة الأصداء الإيجابية الواسعة التي حظيت بها لدى المستهلكين السعوديين خلال وقتٍ قياسي". pic.twitter.com/WsuNoyxRMa — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) August 14, 2023

وعلّق سموّه بقوله: “يسرّنا في شركة كيه بي دبليو فينتشرز الإعلان عن دخول شركة “Furahaa”، إحدى شركات محفظتنا الاستثمارية المتنامية، إلى السوق السعودية. وانطلاقاً من استثمارنا في أعمال آرثر ديفيلييه المدفوعة بالشغف، فإننا فخورون بدعم دخوله الأول إلى سوق المملكة”. وأضاف الأمير خالد: “نبارك لشركة “Furahaa” على الأصداء الإيجابية الواسعة التي حظيت بها لدى المستهلكين السعوديين خلال وقتٍ قياسي”. وشارك العديد من مستخدمي منصات X وقصص الإنستجرام الأخبار والصور والفيديوهات المتعلقة بالإطلاق الجديد وطلباتهم من المطعم. كما انتشرت أخبار القائمة النباتية الجديدة عبر مجموعات الفيسبوك النباتية السعودية، حيث دارت النقاشات بين المستخدمين حول الإطلاق الجديد وشاركوا العديد من الصور.

هذا، وقد تأسست علامة “Furahaa” بواسطة رائد الأعمال الشاب، آرثر ديفيلييه، وحصدت لقب “أفضل مؤسسة” في معرض الوجبات الخفيفة والساندويشات الفرنسي الذي أقيم في عام 2021. وتحرص الشركة المدفوعة بالشغف في فرنسا على توظيف الأشخاص الصُم، وتشجع على قيام سوق عمل تشمل جميع شرائح المجتمع. جديرٌ بالذكر أن “Furahaa” بفرنسا تدير ثلاثة شركات تابعة لها، ألا وهي “PlantB2B”، و”ViVeg”، إضافة إلى المطعم الذي يحمل اسم العلامة التجارية “Furahaa”. ويمثل الإطلاق في السعودية أول ظهور للعلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد شهد نجاحاً كبيراً مع أصداءٍ إيجابية واسعة لدى المستهلكين عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.