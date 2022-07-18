أصحاب المشاريع السعوديون الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط خلال النصف الأول

هيمن أصحاب المشاريع السعوديون على قائمة العشرة الأوائل لأصحاب المشاريع الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من هذا العام، عبر منح عقود بقيمة 15,346 مليار دولار وفقاً لبيانات من “ميد بروجكتس”.

وكانت الهيئة القومية للأنفاق في مصر الأكثر نشاطاً عبر منح سلسلة من عقود السكك الحديدية الرئيسية هذا العام بقيمة إجمالية بلغت 10,194 مليار دولار.

وكانت انت أكبر صفقة هي عقد بقيمة 4,45 مليار دولار تم توقيعه مع كونسورتيوم من شركة “سيمنز موبيليتي” الألمانية، وشركة “أوراسكوم للإنشاءات” المصرية و”المقاولون العرب” للخطين الثاني والثالث من شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في مصر.

وتم التوقيع على أحدث عقد في أواخر يونيو، عندما تم منح عقد جديد لـ “تاليس” و”كولاس ريل” الفرنسيتين وشركة “أوراسكوم للإنشاءات” المصرية لتصميم وبناء أنظمة الاتصالات والتحكم المركزي وإصدار التذاكر للخط الرابع لمترو القاهرة، المرحلة الأولى. يتضمن مشروع الخط الرابع تطوير خط بطول 42 كيلومتراً و 35 محطة في مرحلتين من التطوير.

واحتلت “أرامكو السعودية” المرتبة الثانية بين أصحاب المشاريع الأكثر نشاطاً خلال النصف الأول، وقد منحت عقدين كبيرين يشملان عمليات الهندسة والمشتريات والبناء البرية لتطوير مشروع حقل الزلف البحري للنفط والغاز.

ثم جاءت “نيوم” في المرتبة الثالثة مع تكثيف نشاط المشروع العملاق الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام من خلال منح عقود الحفر والتفجير لنفقين في المشروع العملاق “ذا لاين” الذي يبلغ طوله 170 كيلومتراً.

وقد منحت شركة “نيوم” عقدين إلى تحالفين مكونين من مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال الهندسة والإنشاءات لإنشاء نفقين بطول 28 كيلومتراً مخصصين لوسائل النقل فائقة السرعة وخدمات الشحن في البنية التحتية لمشروع “ذا لاين”. وضم التحالف الأول شركات “إف سي سي للإنشاءات”، و”الصينية الحكومية للإنشاءات والهندسة”، وإحدى الشركات السعودية وهي “شبه الجزيرة للمقاولات”، أما التحالف الثاني فيضم شركات “سامسونغ سي أند تي”، و”هيونداي للهندسة والإنشاءات المحدودة”، و”أركيرودون”.