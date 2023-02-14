أصحاب الثروات وراء قفزة أسعار عقارات دبي

يُعتبر المستثمرون من أصحاب الثروات المرتفعة السبب الرئيسي وراء الزيادة السريعة في أسعار العقارات في دبي، والتي بلغ متوسط نسبتها 8.72% عبر جميع القطاعات، وفقاً لإحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. كما أشارت إحصاءات الدائرة إلى أن المستثمرين من أصحاب الثروات الفائقة في المناطق الرئيسية في المدينة ساهموا بمضاعفة متوسط سعر الشقق الفاخرة.

وقد استحوذت النخلة جميرا على 30% من إجمالي عدد الصفقات العقارية في سوق دبي للعقارات التي تتجاوز قيمتها 20 مليون درهم إماراتي في عام 2022. كما هيمنت دبي هيلز على نسبة 20% أخرى من إجمالي عدد الصفقات في هذا القطاع خلال العام الماضي، والذي سجل بيع 826 وحدة عقارية فائقة الفخامة بقيمة إجمالية بلغت 29 مليار درهم إماراتي.

ويعود هذا الطلب المتنامي في هذا القطاع إلى زيادة اهتمام أصحاب الثروات الفائقة من أوروبا والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يشهد الطلب نمواً بنسبة 20% خلال هذا العام، حتى مع استمرار الارتفاع الحاد في أسعار العقارات الفخمة في دبي.

وكانت أغلى فيلا تم بيعها في دبي في العام الماضي، تقع في النخلة جميرا، وتم بيعها مقابل 600 مليون درهم إماراتي، كما تم بيع فيلا أخرى في صف المليارديرات في النخلة جميرا مقابل 302.5 مليون درهم إماراتي. وأدرج قسم “بنتهاوس الإمارات” التابع لشركة “متروبوليتان بريميوم بروبرتيز” مؤخراً فيلا فائقة الفخامة في النخلة جميرا تبلغ قيمتها 800 مليون درهم.

وقال بيتري مانيلا، مدير المبيعات في “بنتهاوس الإمارات” إن “قطاع العقارات الفاخرة يمثل قطاعاً جديداً تماماً في سوق العقارات في دبي، حيث كانت مثل هذه العقارات نادرة للغاية قبل عامين فقط، أو حتى شبه معدومة. إلا أننا اليوم نشهد سوقاً قد يتجاوز حجم صفقاتها هذا العام حاجز الـ 35 مليار درهم إماراتي”.

أسعار المنازل في دبي ترتفع 10% في يناير

ذكر تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية “سي بي آر اي” أن النشاط في سوق العقارات السكنية في دبي بدأ عام 2023 على أسس قوية حيث بلغ إجمالي حجم المعاملات 9229 معاملة في كانون الثاني / يناير 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 69.2% مقارنة بالعام السابق. كما نمت المبيعات على الخارطة بنسبة 88.1% ومبيعات السوق الثانوية بنسبة 51.4%.

ونما متوسط أسعار المساكن بنسبة 10.6%، مع ارتفاع متوسط أسعار الشقق بنسبة 10.3%، وزيادة متوسط أسعار الفلل بنسبة 12.9% خلال يناير. وبلغ متوسط أسعار الشقق في دبي 1196 درهماً إماراتياً للقدم المربع، وبلغ متوسط أسعار الفلل 1411 درهماً للقدم المربع. ولا يزال متوسط معدلات مبيعات الشقق والفيلات أقل بنسبة 19.6% و 2.4% على التوالي من المستويات القياسية المرتفعة التي شهدتها أواخر عام 2014. ومع ذلك، فقد تجاوز عدد من المجمعات السكنية مستويات 2014 منذ فترة طويلة.

وسجلت جميرا أعلى معدل مبيعات للقدم المربع، حيث وصل السعر إلى 2397 درهماً في قطاع الشقق في السوق، بينما سجلت النخلة جميرا أعلى معدل مبيعات للقدم المربع الواحد في السوق، حيث بلغ سعر القدم المربع 4104 دراهم.

ونما متوسط الإيجارات بنسبة 28.5% في الاثني عشر شهراً حتى يناير 2023، وهو أعلى معدل نمو في الإيجارات في دبي. وخلال الفترة نفسها ، نما متوسط إيجارات الشقق بنسبة 28.8% ومتوسط إيجارات الفلل بنسبة 26.1%. وخلال يناير 2023، بلغ متوسط الإيجارات السنوية للشقق والفيلات 98307 دراهم و 290242 درهماً على التوالي.

وسجلت النخلة جميرا أعلى معدلات الإيجار لكل من الشقق والفيلات، حيث يبلغ متوسط الإيجارات السنوية المطلوبة حالياً 258529 درهماً و 1,03 مليون درهم على التوالي.