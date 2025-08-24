أشهر كوميدي أمريكي.. ديف تشابيل المسلم يتصدر مهرجان الرياض للكوميديا، فمن هو؟

يلقبونه بالأسطورة الأعظم في كل العصور (“GOAT” -Greatest Of All Time) ديف تشابيل الكوميدي المسلم سيتصدر مهرجان الرياض للكوميديا، المهرجان الكوميدي الأكبر في العالم. وسيرافق ديف تشابيل البالغ من العمر 52 عاماً، في مهرجان الكوميديا في الرياض أشهر 50 نجم كوميدي عالمي في عروض تبدأ من 26 أكتوبر القادم، ومن بين الكوميديين الأمريكيين الذين أكدوا مشاركتهم في مهرجان الرياض للكوميديا ​​(26 سبتمبر – 9 أكتوبر 2025)، هناك كل من – كيفن هارت، و كريس تاكر، و راسل بيترز، و – عزيز أنصاري، و لويس سي. كيه، و بيل بار.

من هو ديف تشابيل؟

ديف تشابيل هو ممثل كوميدي وممثل أمريكي مسلم، صعد على المسرح لإلقاء النكات حين كان عمره 14 عاماً وسرق منه وقتها كوميدي آخر إحدى نكاته بحجة “استعارتها”، وأصبح يتناول في عروضه أغلب القضايا المثيرة للجدل، خاصةً فيما يتعلق بالعرق في الولايات المتحدة، وذلك بأسلوب ساخر وجريء. وأثار الجدل حين قال في إحدى نكاته إن رغبات الرجل الأبيض بسبب مزاعم معاناة منها، يتم تلبيتها فوراً بما في ذلك الحقوق الجندرية لكن الأمريكيين الأفارقة لايزالون بعد عقود يطالبون بحقوقهم دون نجاح يذكر، وتسبب ذلك بهجوم إعلامي ضده بل هاجمه شاب على المسرح محاولا قتله. ومن نكاته الجريئة الأخرى التي تمس الشرق الأوسط، حادثة رواها رداً على سؤاله عن خططه في السينما، فقال ساخراً إنه قد يمثل في فيلم خيال علمي عن عزو فضائي تأتي فيه كائنات فضائية لتطالب بملكيتها للكرة الأرضية بزعم أنها تعود لهم بحسب كتب لديهم، في إشارة منهم إلى “الأرض الموعودة”. رسخ مكانته في الكوميديا ليصبح أكثر الأصوات تأثيراً في عصرنا، وقد حاز على العديد من الجوائز المرموقة بما في ذلك جائزة إيمي وجائزة جرامي وجائزة مارك توين للفكاهة الأمريكية.

ويُعرف ديف تشابيل بأسلوبه الكوميدي الفريد الذي يمزج بذكاء بين تفاصيل حياته الخاصة ورؤاه العميقة للقضايا المجتمعية. اعتنق ديف الإسلام وذكر أن اخته محجبة وكشف في مقابلة مع مجلة “تايمز” عام 2005، أنه اعتنق الإسلام عام 1991، فيما أوضح في مقابلة مع ديفيد ليترمان على نتفليكس ما وراء ومعنى تسمية بئر زمزم و روى كيف اعتنق الاسلام حين أصابه الذهول من تصرف محل بيتزا باكستاني كان يرتاده ووجد أنه يقدم وجباته مجاناً للمحتاجين مما أثار فضوله وشغفه للتعرف على الإسلام وقال إنه انجذب إلى الأفكار الإنسانية والروحية في هذا الدين.