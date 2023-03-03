فادي طنّوس by فادي طنّوس

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رسمياً.. أشرف حكيمي متهم بالاغتصاب

فادي طنّوس by فادي طنّوس
أشرف حكيمي

أعلن مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) اليوم الجمعة أنه تم توجيه تهمة الاغتصاب بشكل رسمي الى نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي، وفق وكالة فرانس برس.

واستجوب المدعون العامون، الخميس، حكيمي بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 فبراير الماضي.

وأعلنت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، الاثنين، أن السلطات تحقق في مزاعم شابة بأن لاعب باريس سان جرمان، “اغتصبها” نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة، إن الشابة ذهبت إلى مركز الشرطة في نهاية هذا الأسبوع، حيث قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل نجم المنتخب المغربي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن “مصدر مطلع على القضية” القول إن مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) فتح تحقيقا في قضية اغتصاب بحق اللاعب.

ومنذ نشر الخبر، لم ينشر اللاعب الدولي، ولا النادي أي تعليق رسمي بشأن المزاعم.

غير أن صحيفة ماركا الإسبانية، قالت الثلاثاء، إن المغربي أشرف حكيمي، مدافع فريق باريس سان جرمان الفرنسي “واثق من براءته وينفي تهمة الاغتصاب”.

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