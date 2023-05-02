افتتح طريق سريع في ولاية ايلينوي بعد حادث سير مروع صدمت فيه أكثر من مئة سيارة شاحنة وسيارات عادية مما أدى لعشرات القتلى والجرحى عقب عاصفة رملية تسببت بضعف الرؤية على الطريق السريع.

ونقلت سي إن إن عن مسؤولين إن طريقًا سريعًا بوسط ولاية إلينوي أعيد افتتاحه بعد يوم من مقتل ستة أشخاص على الأقل حيث تحطمت أكثر من 70 سيارة في عاصفة ترابية. وقالت الشرطة إن الاصطدام على طول الطريق السريع 55 وقع قبل الساعة 11 صباحا بقليل في مقاطعتي مونتغمري وسانغامون جنوب عاصمة الولاية بعد أن غظىى الغبار مناطق من الحقول على الطريق السريع.

Massive pileup on I-55 south of Springfield, Illinois has closed the interstate for nearly 30 miles. Blowing dust off freshly plowed fields led to very low visibility#ilwx

?: Nathan Cormier pic.twitter.com/im7QLE8BTp — Nick Hausen (@NickHausenWx) May 1, 2023

وقالت شرطة ولاية إلينوي ، إن 37 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى بإصابات تتراوح من إصابات حرجة إلى طفيفة. وقال ضابط في شرطة ولاية إلينوي إن المصابين تراوحت أعمارهم بين 2 و 80 عامًا. وقالت الشرطة مساء الاثنين إن من بين القتلى في حطام الحادث شيرلي هاربر ، 88 عاما ، من فرانكلين بولاية ويسكونسن. وقالت الشرطة إن المسؤولين ما زالوا يعملون على تحديد هوية الخمسة الآخرين الذين قتلوا وإبلاغ أسرهم.

Multiple fatalities have been reported after a dust storm caused at least 40 to 60 cars to crash along a major highway in Central Illinois on Monday, officials said. The crashes along I-55 led to the interstate closing in Sangamon and Montgomery counties. pic.twitter.com/qeJG3aRWCh — Sajjad (@Sajjad57678616) May 1, 2023