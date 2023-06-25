أسواق الماشية شرق السعودية تسجل وفرة في الأغنام وبأسعار تنافسية



شهدت أسواق المواشي شرق السعودية، حراكاً عالياً خلال هذه الأيام من قبل سكان المنطقة الشرقية، نظراً لموسم الأضاحي مع قرب عيد الأضحى المبارك، مسجلةً تنوع في مصدر المواشي و وفرة بالعدد؛ خاصة بعد بالسماح باستيراد المواشي من ثمان دول.





وقالت” وكالة الأنباء السعودية” في تقرير ميداني نشرته اليوم، أنه من خلال جولة ميدانية في سوق الماشية بالدمام، لوحظ وفرة الماشية وعروض الباعة وتجار المواشي لمختلف أنواع الماشية بأسعار تنافسية، وذلك بحسب الوزن والصنف وعمر الماشية.



وتراوحت أسعار الأضاحي للماشية “النعيمي” ما بين 1300 ريال إلى 2500 ريال، والماشية “البربري” من 800 ريال إلى 1000 ريال، فيما وصلت أسعار “السواكني” من 1300 إلى 1800 ريال، والماشية “الروماني” ما بين 1200 ريال إلى 1400 ريال.



وأوضح عدد من تجار الماشية أن إجراء وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسماح باستيراد المواشي من ثمان دول متمثلة في جنوب أفريقيا، إثيوبيا، إرتيريا، الأردن، تركيا، البرازيل، تايلند، أذربيجان، أسهم في وفرة الماشية وتنوعها وخلق أسعار تنافسية لأسواق الماشية في مدن ومحافظات المملكة.



وأكدوا أن موسم عيد الأضحى يعد فرصة سانحة أمام تجار وبائعي الماشية نظرًا لزيادة الطلب، مضيفين أن المتسوقين عادة ما يقضون وقتًا كافيًا لمعاينة الأضاحي والبحث عن أجودها بسعر مناسب، مشيدين بالإجراءات الرقابية والاحترازية التي تقوم عليها الجهات النظامية والتي تسهم في حماية المتسوقين والتأكد من سلامة الأضاحي. تشهد أسواق المواشي في المنطقة الشرقية خلال هذه الأيام إقبالاً من المواطنين والمقيمين لشراء الأضاحي, وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.



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