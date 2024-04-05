أوف أمريكا: ارتفاع استثمارات أسهم التكنولوجيا خلال الربع الأول إلى مستويات قياسية

شهدت أسهم التكنولوجيا تدفقات ضخمة بلغت 18.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، وهو ثالث أكبر تدفق ربع سنوي على الإطلاق، وفقًا لتقرير صادر عن بنك أوف أمريكا غلوبال ريسيرتش.

وأشار التقرير، الذي نُشر اليوم الجمعة، إلى أن أسهم التكنولوجيا واصلت جذب الأموال في الأسبوع الماضي، إلى جانب تدفقات كبيرة على النقد والسندات.

وذكر التقرير، الذي يستشهد ببيانات من أبحاث صناديق المحفظة الناشئة (EPFR)، أن صناديق أسواق النقد المعادلة للنقد شهدت تدفقات داخلة بقيمة 81.8 مليار دولار في الأسبوع حتى يوم الأربعاء، وهي الأكبر في 13 أسبوعًا.

وعزا بنك أوف أمريكا هذا التدفق إلى تأثيرات نهاية الربع، وبحسب التقرير، فقد شهد الأسبوع الماضي تدفقات قوية إلى الأسهم بشكل عام، حيث بلغت 14.2 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار إلى أسهم التكنولوجيا على وجه التحديد.

وشهدت السندات أيضًا تدفقات قوية بلغت 13.4 مليار دولار، مع 9.7 مليار دولار إلى ديون الشركات ذات الدرجة الاستثمارية.

ولكن لم تشتمل البيانات يوم الخميس، حيث انخفضت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة بنحو 1%، متأثرة بارتفاع أسعار النفط على خلفية التوترات في الشرق الأوسط، مما جعل مؤشر ستاندرد آند بورز يتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكتوبر.

ويعتبر هذا الإنجاز الذي شهده الأسبوع، انجازًا جزئيًا، حيث ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الربع الأول، مدعومة بأسهم التكنولوجيا، مما أدى إلى وصول المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة بشكل متكرر.

وفيما يتعلق بالتدفقات النقدية، أوضح بنك أوف أمريكا إلى أنه في دورات خفض أسعار الفائدة الخمس الماضية، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال تحسبًا للخفض الأول، ثم تباطأت بشكل ملحوظ بمجرد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

وبعد 12 شهرًا من دورة التخفيض، بدأت التدفقات الخارجة من هذه الصناديق.

وكتب محللون أن سيشهد النقد، كنسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة، انخفاضًا في ظل تخفيضات أسعار الفائدة، نظرًا لأداء النقد الأقل كفاءة مقارنة بالأصول الأخرى.

تشير توقعات السوق الحالية إلى احتمالية عالية تصل إلى الثلثين تقريبا لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في شهر يونيو القادم، وذلك وفقاً لأداة فيدوواتش Fedwatch من مجموعة سي إم إي CME.