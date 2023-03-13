أسهم أدنوك للغاز تقفز 19% عند بدء التداول في سوق أبوظبي

قفزت أسهم (أدنوك للغاز) 19% إلى 2.84 درهم مع بدء تداول أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق الماليةفي

وأدرج اليوم سوق أبوظبي للأوراق المالية أسهم شركة “أدنوك للغاز” بي إل سي في للتداول في السوق ضمن السوق الأول “الفئة الأولي”

وبدأ الاثنين، التداول بأسهم وحدة الغاز الطبيعي التي أسستها (أدنوك) مؤخرا، بعد اكتتاب عام أولي بلغ حجمه أكثر من 9.1 مليار درهم.

وشهد الاكتتاب في طرح (أدنوك للغاز) إقبالا كبيرا من المستثمرين ، وتم رفع حجم الاكتتاب من 4 الى 5 بالمئة من أسهم الشركة.

وبلغ حجم الطرح نحو 2,5 مليار دولار بعد تحديد السعر النهائي للسهم عند 2,37 درهم (0,645 دولار).

اكتتاب (أدنوك للغاز) أكبر طرح أولي على مستوى العالم حتى الآن خلال عام 2023، وأكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومع تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بخمسين مرة، بات الطلب على الطرح العام لأدنوك هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزا الرقم القياسي العالمي الذي سجلته شركة (أرامكو) السعودية قبل ثلاث سنوات والبالغ 29,4 مليار دولار.

واحتفظت (أدنوك)، بحصة 90 بالمئة في الشركة التابعة لها والتي تشكّلت من وحداتها السابقة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال، وتمتلك شركة طاقة 5%.