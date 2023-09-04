صدر تحذير للمصطافين في شواطئ بونينتي في بينيدورم الإسبانية بعد زيادة كبيرة في بلاغات عن عشرات الإصابات لدى المصطافين من هجمات أسماك الكحلة (أوبلادا أو سي سبريم) التي أصبحت تصيب قرابة 15 شخصًا يوميًا، وقد يكون سببها السلوك العدائي للأسماك بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه في البحر الأبيض المتوسط وفقا لصحيفة إسبانية.

ومع ارتفاع حرارة البحر، تزداد عملية التمثيل الغذائي للأسماك، التي تحتاج إلى المزيد من الغذاء، كما نقلت الصحيفة عن البروفيسور ألفونسو راموس، الباحث في قسم علوم البحار والأحياء التطبيقية. لقد كان معهد البيئة الساحلية على علم بهذه الظاهرة الجديدة منذ عدة سنوات منذ أن تم إبلاغ خدمة الإنقاذ والإسعافات الأولية في أليكانتي في منتصف أغسطس 2017. وأوضح غابرييل سولير، المدير العلمي، أن ارتفاع درجة حرارة البحر يؤثر على الأنواع البحرية، “فبعضها أكثر تحملاً والبعض الآخر أقل قدرة على التكيف.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في الأحياء البحرية أن الأسماك -سمكة الكحلة (Oblada melanura)- تهاجم مواضع محددة في أجسام السباحين مثل الندوب والجروح وغيرها من المناطق التي تتعرض لعض الأسماك. ويحصل عشرات المصطافين يوميًا على الإسعافات الأولية بعد تعرضهم لعضات الأسماك وكانت هناك عدة حالات على شاطئ بونينتي الشهير في بينيدورم. والمعروف أن هذا النوع من الأسماك يعيش بالقرب من سطح الماء في المناطق الضحلة في عمق لا يتجاوز 30 متر.

وسمكة الكحلة هي سمكة رمادية صغيرة بها بقعة سوداء على زعنفة ذيلها ويلفت خبراء إلى أن ما يجذبها لعض السباحين الندوب أو الشامات أو الثآليل أو الجروح الصغيرة على الجلد – خاصة عند كبار السن.

وتسحب هذه السمكة، التي يمكن أن يصل طولها إلى حوالي 12 بوصة (30 سم)، الدماء، بل وتترك أحيانا جروحًا على أذرع ضحاياها وأرجلهم وظهورهم. وتزايدت في الأيام الأخيرة حالات الإسعاف الأولي على شاطئ بونينتي الشهير في بينيدورم، بحسب صحيفة إنفورماسيون الإسبانية.

سمكة الكحلة أو سيبريم seabream- الصورة: ويكيبيديا