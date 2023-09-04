سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

أسماك تهاجم المصطافين على شواطئ المتوسط بسبب ارتفاع حرارة المياه

سامر باطر by سامر باطر

صدر تحذير للمصطافين في شواطئ بونينتي في بينيدورم الإسبانية بعد زيادة كبيرة في بلاغات عن عشرات الإصابات لدى المصطافين من هجمات أسماك الكحلة (أوبلادا أو سي سبريم) التي أصبحت تصيب قرابة 15 شخصًا يوميًا، وقد يكون سببها السلوك العدائي للأسماك بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه في البحر الأبيض المتوسط وفقا لصحيفة إسبانية.

ومع ارتفاع حرارة البحر، تزداد عملية التمثيل الغذائي للأسماك، التي تحتاج إلى المزيد من الغذاء، كما نقلت الصحيفة عن البروفيسور ألفونسو راموس، الباحث في قسم علوم البحار والأحياء التطبيقية. لقد كان معهد البيئة الساحلية على علم بهذه الظاهرة الجديدة منذ عدة سنوات منذ أن تم إبلاغ خدمة الإنقاذ والإسعافات الأولية في أليكانتي في منتصف أغسطس 2017. وأوضح غابرييل سولير، المدير العلمي، أن ارتفاع درجة حرارة البحر يؤثر على الأنواع البحرية، “فبعضها أكثر تحملاً والبعض الآخر أقل قدرة على التكيف.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في الأحياء البحرية أن الأسماك -سمكة الكحلة (Oblada melanura)- تهاجم مواضع محددة في أجسام السباحين مثل الندوب والجروح وغيرها من المناطق التي تتعرض لعض الأسماك. ويحصل عشرات المصطافين يوميًا على الإسعافات الأولية بعد تعرضهم لعضات الأسماك وكانت هناك عدة حالات على شاطئ بونينتي الشهير في بينيدورم. والمعروف أن هذا النوع من الأسماك يعيش بالقرب من سطح الماء في المناطق الضحلة في عمق لا يتجاوز 30 متر.

وسمكة الكحلة هي سمكة رمادية صغيرة بها بقعة سوداء على زعنفة ذيلها ويلفت خبراء إلى أن ما يجذبها لعض السباحين الندوب أو الشامات أو الثآليل أو الجروح الصغيرة على الجلد – خاصة عند كبار السن.

وتسحب هذه السمكة، التي يمكن أن يصل طولها إلى حوالي 12 بوصة (30 سم)، الدماء، بل وتترك أحيانا جروحًا على أذرع ضحاياها وأرجلهم وظهورهم. وتزايدت في الأيام الأخيرة حالات الإسعاف الأولي على شاطئ بونينتي الشهير في بينيدورم، بحسب صحيفة إنفورماسيون الإسبانية.

سمكة الكحلة أو سيبريم seabream- الصورة: ويكيبيديا

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...