فريق التحرير by فريق التحرير

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أسعار نفط برنت تقفز لتتجاوز 78 دولار للبرميل

تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 78 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين مع بدء المزيد من شركات النفط وأصحاب الناقلات، في تجنب البحر الأحمر، وتجاوز نفط برنت 78 دولار للبرميل.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت حول 78 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء بعد أن ارتفعت 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة، مدعومة بمخاوف من تعطل الإمدادات مع تصعيد في الهجمات في البحر الأحمر. ودفع ذلك شركات الشحن إلى تحويل السفن بعيدا عن البحر الأحمر، مع تجنب شركة النفط الكبرى بي بي ومجموعة ناقلات النفط فرونت لاين المرور عبر الممر المائي مع اتساع الأزمة لتشمل شحنات الطاقة. وفي الوقت نفسه، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي يوم الاثنين إن الهجوم الإلكتروني الذي قادته إسرائيل تسبب في تعطيل محطات الوقود على مستوى البلاد. وفي مكان آخر، قال مسؤولون أمريكيون يوم الاثنين إنهم سيدفعون شركات الشحن للكشف عن مزيد من المعلومات حول تعاملاتهم النفطية الروسية وسط الجهود المبذولة لفرض العقوبات.

بلومبرغ نقلت عن ريبيكا بابين، وهي متداولة كبيرة في الطاقة في بنك “سي آي بي سي برايفيت ويلث” (CIBC Private Wealth) إن ما يقرب من 8% إلى 10% من النفط الخام العالمي يتدفق عبر البحر الأحمر – معظمها إلى روسيا والهند والصين – وهو أمر لا يستهان به”.

يأتي ذلك في وقت أعلن عن عملية تقودها الولايات المتحدة وتشمل بريطانيا والبحرين وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا، ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف “بهدف ضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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