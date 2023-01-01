أسعار سيارات تسلا المستعملة تنخفض أربعة أضعاف السيارات الأخرى مع بداية العام الجديد 2023

أظهرت بيانات جديدة أن أسعار سيارات تسلا المستعملة بدأت في الانخفاض بشكل أسرع من السيارات المستعملة من ماركات أخرى.

وقد تكون هذه أخبارًا رائعة للمشترين الذين أخروا شراء سيارة كهربائية لأنها كانت باهظة الثمن.

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وتشير البيانات التي نشرتها رويترز إلى أن:

متوسط ​​سعر سيارة تسلا المستعملة الشهر الماضي كان 55754 دولارًا.

المستعملة الشهر الماضي كان 55754 دولارًا. كان سعر السيارة 67297 دولارًا في يوليو، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 17%.

ويقارن ذلك مع انخفاض بنسبة 4% في إجمالي سوق السيارات المستعملة في نفس الفترة.

بالإضافة إلى ذلك بقيت تسلا المستعملة مع التجار لمدة 50 يومًا في المتوسط ​​في نوفمبر، بينما كانت الفترة بالنسبة لجميع السيارات المستعملة 38 يومًا، وفقًا لشركة الأبحاث إدموند Edmunds.

يشير التقرير الذي نشرته رويترز إلى أن عوامل مثل ارتفاع أسعار الوقود ساعدت في تعزيز مبيعات مجموعة تسلا من المركبات الكهربائية، في حين أن التجارة بين العملاء الذين يشترون سيارات جديدة للبيع كان لها تأثير أيضًا.

يستشهد التقرير بشخص واحد اشترى موديل Y جديدًا في عام 2021 مقابل 49000 دولار قبل بيعه بعد ثلاثة أشهر فقط مقابل 61000 دولار.

ضعف ىالطلب رغم انخفاض السعر

ولكن في الآونة الأخيرة انخفض الطلب على تسلا مع انخفاض أسعار الوقود، كما تواجه شركة صناعة السيارات منافسة متزايدة في سوق السيارات الكهربائية.

كما أن ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف من حدوث ركود محتمل يدفع الناس أيضًا إلى التفكير مرتين قبل المضي قدمًا في عمليات الشراء الكبيرة.

تأتي أخبار انخفاض أسعار السيارات المستعملة من تسلا في وقت صعب بالنسبة لقيمة أسهم الشركة، التي انخفضت بنسبة 9٪ يوم الثلاثاء وحده، وبنسبة 70% منذ بداية العام.

أسباب انخفاض قيمة سهم تسلا

تشمل الأسباب:

القلق بشأن الاستقرار الاقتصادي العالمي.

زيادة المنافسة في صناعة السيارات الكهربائية.

تعليق مصنع تسلا في شنغهاي، الصين، الإنتاج خلال جزء من يناير.

شعور بعض المستثمرين بالقلق أيضًا من أن رئيس شركة تسلا إيلون ماسك مشتت للغاية منذ توليه زمام الأمور في تويتر.