أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية أن جميع الشركات المنضوية تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي تديره، ستبدأ الحصول على أسعار خاصة لشحن منتجاتها الحاصلة على شهادة البرنامج على متن رحلات شركة الاتحاد للطيران اعتباراً من أول يوليو/تموز وحتى أول أكتوبر/تشرين الأول المقبلين بموجب شراكة بين الوزارة ومجموعة الاتحاد للطيران.

وقالت الوزارة، اليوم الإثنين بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، إن الشركات الصناعية والخدمية الأعضاء في برنامج القيمة الوطنية المضافة، ستستفيد من تخفيض تكلفة الشحن خلال تلك الفترة إضافة إلى الوصول لشبكة كبيرة من خدمات “الاتحاد للطيران” المستأجرة والمجدولة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا باستخدام طائرات الركاب وشحن البضائع فقط، ما يعزز سهولة وصول المنتجات الإماراتية للأسواق الخارجية بشكل أسرع، بالإضافة إلى تضمين أميال ترحيبية للشركات الحاصلة على شهادة البرنامج سارية لمدة شهرين خلال الفترة من أول أغسطس/آب حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبلين.

وأكدت الوزارة حرصها على التوسع في تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يجري تطبيقه حالياً لدى 28 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى، ليشمل قطاعات جديدة، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة ومن أبرزها تعزيز القدرات التنافسية للمصنعين ومزودي الخدمات المحليين، وتعزيز وصولهم إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي والخدمي، بما يسهم في زيادة المحتوى المحلي في سلاسل التوريد المحلية.

وانضمت مجموعة الاتحاد للطيران إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة في العام 2021، وهي تمنح من ذلك الحين، الموردين المحليين والشركات الإماراتية التي تقدم المنتجات والخدمات في مجال الطيران وخدماته الأولوية في الشراء لديها، بعد توافر الشروط التنافسية على المستوى التجاري، وتعد الأسعار التفضيلية الحالية عنصراً تكميلياً للاتفاقية مع الوزارة نحو مزيد من الدعم والتمكين للمصنعين والموردين المحليين.