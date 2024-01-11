أسعار بيتكوين وباقي العملات المشفرة تقفز بعد الموافقة على صناديق استثمارية فيها

شهدت أسواق العملات الرقمية ارتفاعًا ملحوظًا، في جلسة تداول اليوم الخميس الموافق 11 يناير/كانون الثاني 2024، ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بفضل صعود قيادي لعملة بيتكوين بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أمس الأربعاء على السماح بإنشاء صناديق تداول تتبع سعر بيتكوين في الولايات المتحدة.

سيتم إدراج صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بسعر بتكوين في بورصات ي Nasdaq وNYSE وCBOE. ستشمل أصولهم عملة البيتكوين المادية التي تم شراؤها من بورصات العملات المشفرة ويتم الاحتفاظ بها عن طريق أمناء مثل Coinbase Global.

ولمعالجة مخاوف التلاعب لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، أنشأت بورصة ناسداك وبورصة شيكاغو للأوراق المالية آلية لمراقبة السوق باستخدام كوين بيز Coinbase، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

يعتبر هذا القرار تحولًا تاريخيًا للعملة المشفرة بما يمنح المستثمرين العاديين إمكانية الوصول بسهولة إلى هذا النوع المثير للجدل والمتقلب من الأصول المالية دون التعرض لمخاطر الاختراق والاحتيال. وارتفعت أسعار بيتكوين إلى مستويات تجاوزت 46400 دولار، قرب أعلى مستوى لها في عامين، وسط ترحيب المستثمرين بهذه الخطوة المهمة التي تمنح الشركات والمستشارين الماليين طريقة منظمة للاستثمار في عملة بيتكوين.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحول Grayscale Bitcoin Trust، الذي يمتلك حوالي 29 مليار دولار من العملة المشفرة، إلى صندوق استثمار متداول. كما يعتبر القرار فرصة لإطلاق صناديق تداول مشابهة من قبل جهات إصدار رئيسية مثل iShares وFidelity من “بلاك روك”. ومن المقرر أن تبدأ هذه الصناديق في التداول اعتبارًا من اليوم.