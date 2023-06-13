تراجع في أسعار النفط و الأعين على الذهب

ساكسو بنك، تراجع في اسعار النفط الخام بشكل كبير، والأعين على الذهب

تراجعت أسعار النفط الخام بشكل حاد يوم الاثنين 4% مع استمرار المخاوف من توقعات ضعف الطلب في الولايات المتحدة وعدم الإعلان عن أي تحفيز من الصين على الرغم من التوقعات العامة. تراجعت أسعار نفط WTI إلى مستويات منخفضة قدرها 66.80 دولار للبرميل.

بينما انخفض سعر برنت دون 72 دولاراً وكسر مستويات النطاق السفلي الأخير. تستمر أسواق العقود الآجلة في إشارة ضعف في السوق الفعلية على الرغم من تحذيرات السعودية، ولكن يجب أن تستقر الرؤية الاقتصادية العامة قبل تغيير ذلك.

وأكدت إيران أنها لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي بعد أن أثارت الأسواق شائعات الأسبوع الماضي بأنها تحقق تقدماً في المحادثات بشأن برنامجها النووي. يتحول التركيز إلى التقرير الشهري لأوبك حول سوق النفط المقرر صدوره اليوم، تليه الوكالة الدولية للطاقة يوم الأربعاء.

الذهب: كل الأعين تترقب القرارات المهمة للبنوك المركزية يستمر الذهب في الحفاظ على نطاق محدود حيث يواصل الكفاح من أجل الزخم، مما يتجلى حالياً من خلال صعوبته في تجاوز المتوسط المتحرك لمدة 21 يوماً، الذي يقدر حالياً بـ 1965 دولاراً.

وينتظر الأسبوع القادم بشكل مليء بالأحداث مع قرارات الفائدة من عدة بنوك مركزية كبرى، وأهمها اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء حيث يتوقع توقف هوكيش. يظل الدعم قوياً أدناه مستوى 1940 دولاراً.